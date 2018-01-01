Де на Волині та у Луцьку не буде світла 31 січня





Володимир-Волинський район



1. 09:00 – 17:00

с. Новосілки: вул. Молодіжна

2.09:00 – 17:00

с. Заріччя (с. Лобачин): вул. Лобачинська





Ківерцівський район



1. 8:30-16:30

м.Ківерці

Ківерцівське міське ВУЖКГ

КТП-50 м.Ківерці





місто Луцьк



1.09:00-17:00

Скорпіон-сервіс вул.Шевченка-35; 37А



Луцький район



1. 09:00-17:00

Кооператив "Вулик" (вул. Лисенка) с. Струмівка вул. Східна, Рівненська, Андріївська

2. 09:00 – 17:00

с. Маяки школа, садок, п-ць Баранова Д.В.,

п-ць Явдошин А.В., п-ць Книш С.М., п-ць Мельничук Т.Я. с. Княгининок вул. Черешнева, Тополева, Лугова, Миру, Поліська, Інтернатська, Соборна, 100-140 (права сторона, парні номери від школи як їхати на Ковель та багатоквартирні будинки).





Любешівський район



1. 10:00-17:00

Школа, Клуб, Пошта, ФАП, магазини, насосна, Укрпошта

с. Селісок, с. Пожіг, с. Бучин, с. Підкормілля, с. Зарудче (частково), смт. Любешів (частково)

2. 10:00-16:00 магазин с. Нові Березичі

3. 10:00-16:00

с. Люб’язь (частково)



місто Нововолинськ



1. 09:00-17:00

м.Нововолинськ

вул.Стуса, 20-38,33-51

вул.Кримського, 33-55, 48-74



Рожищенський район



1. 9:00-17:00

с.Копачівка бригади, конюшня, артсвердловина, кіоск, віллілення зв’язку, комплекс, станція, школа, клуб, церква, магазини, СКЗ, ФАП, кооператив.

с.Тростянка ФАП, клуб, магазини, бригади, школа.

с.Іванчиці школа, артсвердловина, АТС, зерносклад, церква, картоплесховище, СКЗ.

с.Уляники рибучасток, свинарник, церква, школа, тракторна бригада, млин, магазини, ФАП, будинок просвіти, контора, станція, ферма.

с.Озденіж церква.

с.Городині церква, ФАП, клуб, картоплесховище, майстерня.

с.Башова клуб, магазин. с.Копачівка

с.Іванчиці

с.Башова

с.Городині

с.Уляники

с.Іванчиці

с.Озденіж



2. 9:00-17:00

с.Кияж магазин, клуб, бригада-1.

с.Кияж вул.Лобушняка, Польова.



3. 9:00-17:00

с.Дмитрівка вул.Центральна, Шевченка, Молодіжна, Садова



Старовижівський район



1. 10:00-17:00

с.Текля



Турійський район



1. 14:00-16:00

СКЗ с.Мокрець

2. 10:00-17:00

ФАП, ФОП Іллю Н.Є.- магазин, церква

с.Городилець





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині в зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 31 січня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.1. 09:00 – 17:00с. Новосілки: вул. Молодіжна2.09:00 – 17:00с. Заріччя (с. Лобачин): вул. Лобачинська1. 8:30-16:30м.КіверціКіверцівське міське ВУЖКГКТП-50 м.Ківерці1.09:00-17:00Скорпіон-сервіс вул.Шевченка-35; 37А1. 09:00-17:00Кооператив "Вулик" (вул. Лисенка) с. Струмівка вул. Східна, Рівненська, Андріївська2. 09:00 – 17:00с. Маяки школа, садок, п-ць Баранова Д.В.,п-ць Явдошин А.В., п-ць Книш С.М., п-ць Мельничук Т.Я. с. Княгининок вул. Черешнева, Тополева, Лугова, Миру, Поліська, Інтернатська, Соборна, 100-140 (права сторона, парні номери від школи як їхати на Ковель та багатоквартирні будинки).1. 10:00-17:00Школа, Клуб, Пошта, ФАП, магазини, насосна, Укрпоштас. Селісок, с. Пожіг, с. Бучин, с. Підкормілля, с. Зарудче (частково), смт. Любешів (частково)2. 10:00-16:00 магазин с. Нові Березичі3. 10:00-16:00с. Люб’язь (частково)1. 09:00-17:00м.Нововолинськвул.Стуса, 20-38,33-51вул.Кримського, 33-55, 48-741. 9:00-17:00с.Копачівка бригади, конюшня, артсвердловина, кіоск, віллілення зв’язку, комплекс, станція, школа, клуб, церква, магазини, СКЗ, ФАП, кооператив.с.Тростянка ФАП, клуб, магазини, бригади, школа.с.Іванчиці школа, артсвердловина, АТС, зерносклад, церква, картоплесховище, СКЗ.с.Уляники рибучасток, свинарник, церква, школа, тракторна бригада, млин, магазини, ФАП, будинок просвіти, контора, станція, ферма.с.Озденіж церква.с.Городині церква, ФАП, клуб, картоплесховище, майстерня.с.Башова клуб, магазин. с.Копачівкас.Іванчиціс.Башовас.Городиніс.Уляникис.Іванчиціс.Озденіж2. 9:00-17:00с.Кияж магазин, клуб, бригада-1.с.Кияж вул.Лобушняка, Польова.3. 9:00-17:00с.Дмитрівка вул.Центральна, Шевченка, Молодіжна, Садова1. 10:00-17:00с.Текля1. 14:00-16:00СКЗ с.Мокрець2. 10:00-17:00ФАП, ФОП Іллю Н.Є.- магазин, церквас.Городилець

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