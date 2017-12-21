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Відоме волинське ток-шоу змінює ефірний час

Відоме волинське ток-шоу змінює ефірний час
Суспільно-політичне ток-шоу Протилежний Погляд LIVE повернеться в ефір телеканалу "Нова Волинь" 2 лютого, однак у новий час.

У першу п′ятницю лютого популярна програма вийде на телеекранах після традиційної перерви вже о 17:30.

Отож, з 2 лютого і щоп′ятниці Протилежний Погляд LIVE транслюватимуть на телеканалі "Нова Волинь" о 17:30. Нагадаємо: раніше ток-шоу виходило в ефір о 19:45.

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Відоме волинське ток-шоу змінює ефірний час

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Теги: Протилежний погляд
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