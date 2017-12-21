Відоме волинське ток-шоу змінює ефірний час
Сьогодні, 19:45
Суспільно-політичне ток-шоу Протилежний Погляд LIVE повернеться в ефір телеканалу "Нова Волинь" 2 лютого, однак у новий час.
У першу п′ятницю лютого популярна програма вийде на телеекранах після традиційної перерви вже о 17:30.
Отож, з 2 лютого і щоп′ятниці Протилежний Погляд LIVE транслюватимуть на телеканалі "Нова Волинь" о 17:30. Нагадаємо: раніше ток-шоу виходило в ефір о 19:45.
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У першу п′ятницю лютого популярна програма вийде на телеекранах після традиційної перерви вже о 17:30.
Отож, з 2 лютого і щоп′ятниці Протилежний Погляд LIVE транслюватимуть на телеканалі "Нова Волинь" о 17:30. Нагадаємо: раніше ток-шоу виходило в ефір о 19:45.
Топові політики, провідні спеціалісти та громадські діячі України та Волині! Гарячі теми, палкі дискусії та ексклюзивні інтерв'ю у прямому ефірі! Підписуйтесь на канал в YouTube і стежте за анонсами.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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