Українці запустили крилату ракету наземного базування





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"Під час випробувань, які відбулися успішно, перевірялися льотні характеристики та робота систем ракети", - розповів секретар РНБО Олександр Турчинов.



За його словами, перед українськими конструкторами було поставлено завдання "розробити комплекси крилатих ракет не тільки наземного, а й також морського та повітряного базування".



При цьому Турчинов зазначив, що "дальність дії наших крилатих ракет та їх бойове оснащення не суперечать підписаним Україною міжнародним угодам для такого виду зброї".



"Для України це дуже важлива подія, тому що після тотального роззброєння української армії за Будапештським меморандумом на озброєнні ЗСУ не залишилося жодної крилатої ракети", - підкреслив він.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Відбулося перше успішне випробування української крилатої ракети.Як повідомили 30 січня у Раді нацбезпеки і оборони, цю розробку було створено конструкторами державного Київського конструкторського бюро Луч."Під час випробувань, які відбулися успішно, перевірялися льотні характеристики та робота систем ракети", - розповів секретар РНБО Олександр Турчинов.За його словами, перед українськими конструкторами було поставлено завдання "розробити комплекси крилатих ракет не тільки наземного, а й також морського та повітряного базування".При цьому Турчинов зазначив, що "дальність дії наших крилатих ракет та їх бойове оснащення не суперечать підписаним Україною міжнародним угодам для такого виду зброї"."Для України це дуже важлива подія, тому що після тотального роззброєння української армії за Будапештським меморандумом на озброєнні ЗСУ не залишилося жодної крилатої ракети", - підкреслив він.

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