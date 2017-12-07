На Волині встановили пам’ятну дошку загиблому атовцю. ФОТО

Івану Хрупчику відкрили пам’ятну дошку.



29 січня йому мало би бути 25, проте два роки тому він загинув в АТО, - пише газета



А сьогодні, 30 січня, освятили висаджений молодий садочок – «Іванків сад» біля рідної Судченської школи і відбувся мітинг-реквієм з нагоди його вшанування та відкриття на фасаді школи пам’ятної дошки.



Рідні відкрили меморіальну дошку, ледве стримуючи ридання.



"Він жив просто, був звичайним молодим чоловіком. Проте загинув, виконавши обов’язок громадянина та християнина – віддавши життя «за други своя», - говорили присутні на заході люди.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Судче Любешівського району загиблому атовцювідкрили пам’ятну дошку.29 січня йому мало би бути 25, проте два роки тому він загинув в АТО, - пише газета Нове життя А сьогодні, 30 січня, освятили висаджений молодий садочок – «Іванків сад» біля рідної Судченської школи і відбувся мітинг-реквієм з нагоди його вшанування та відкриття на фасаді школи пам’ятної дошки.Рідні відкрили меморіальну дошку, ледве стримуючи ридання."Він жив просто, був звичайним молодим чоловіком. Проте загинув, виконавши обов’язок громадянина та християнина – віддавши життя «за други своя», - говорили присутні на заході люди.

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