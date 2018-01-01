вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Відомий антимайданівець проведе 8 років за ґратами

Відомий антимайданівець проведе 8 років за ґратами
Гната Кромського (більш відомого під позивним «Топаз») визнали винним у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України.

Відповідне рішення у вівторок, 30 січня, виніс Київський районний суд Харкова, - повідомляє ТСН.

«Топаз» вже перебуває у СІЗО протягом трьох років, тож згідно з «законом Савченко» матиме змогу вийти на волю вже за два роки.

Прокуратура вимагала для нього покарання у вигляді 15 років позбавлення волі.

У 2014 році «Топаз» в ефірах російського телебачення закликав Путіна ввести війська в Україну. Затримали сепаратиста у Харкові у березні 2014 року за участь у організації штурму ОДА. Суд посадив Кромського домашній арешт. Але «Топаз» зрізав електронний браслет та втік. Його знову затримали, але згодом суд відпустив його під особисте зобов'язання. Тоді ж він також зник, затримали його на кордоні, коли він хотів втекти до Росії.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: суд, антимайданівець, Топаз
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
щоб через нетривалийй час запропонувати цей термін його суддям та прокураторам.
Відповісти
Вибір редактора
Луцьк очима змії: унікальні фото
Луцькому депутату вимагають догану
Розповіли про стан здоров’я Настусі Абрамчук. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині майже 200 гектарів землі повернуть у державну власність
Сьогодні, 17:25
Автопідстава: аферисти працюють за новим планом
Сьогодні, 17:10
Відомий антимайданівець проведе 8 років за ґратами
Сьогодні, 17:00
У Луцьку відбудуться міжнародні змагання богатирів
Сьогодні, 16:50
Волинській дитячій лікарні передали обладнання для лікування вад зору
Сьогодні, 16:39
Схожі новини
На Волині майже 200 гектарів землі повернуть у державну власність На Волині майже 200 гектарів землі повернуть у державну власність
Сьогодні, 17:25
Із ЛПЕ судяться через валідатори Із ЛПЕ судяться через валідатори
Сьогодні, 13:45
Волинський готель «забувся» заплатити за ремонт Волинський готель «забувся» заплатити за ремонт
29 січень, 21:57
На Волині судитимуть голову ОТГ На Волині судитимуть голову ОТГ
29 січень, 16:29
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У центрі Луцька запалав великий тризуб. ФОТО
29 січень, 18:10
 5
Луцьк очима змії: унікальні фото
Сьогодні, 13:38
 2
У місті на Волині влаштовують смолоскипний марш
29 січень, 16:18
 2
«Доброволець-2018» - змагання, яке під силу не кожному. ВІДЕО
29 січень, 15:44
 2
Українці запустили крилату ракету наземного базування
Сьогодні, 18:20
 1
Медіа
відео
1/8