Відомий антимайданівець проведе 8 років за ґратами

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Гната Кромського (більш відомого під позивним «Топаз») визнали винним у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України.
Відповідне рішення у вівторок, 30 січня, виніс Київський районний суд Харкова, - повідомляє ТСН.
«Топаз» вже перебуває у СІЗО протягом трьох років, тож згідно з «законом Савченко» матиме змогу вийти на волю вже за два роки.
Прокуратура вимагала для нього покарання у вигляді 15 років позбавлення волі.
У 2014 році «Топаз» в ефірах російського телебачення закликав Путіна ввести війська в Україну. Затримали сепаратиста у Харкові у березні 2014 року за участь у організації штурму ОДА. Суд посадив Кромського домашній арешт. Але «Топаз» зрізав електронний браслет та втік. Його знову затримали, але згодом суд відпустив його під особисте зобов'язання. Тоді ж він також зник, затримали його на кордоні, коли він хотів втекти до Росії.
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Відповідне рішення у вівторок, 30 січня, виніс Київський районний суд Харкова, - повідомляє ТСН.
«Топаз» вже перебуває у СІЗО протягом трьох років, тож згідно з «законом Савченко» матиме змогу вийти на волю вже за два роки.
Прокуратура вимагала для нього покарання у вигляді 15 років позбавлення волі.
У 2014 році «Топаз» в ефірах російського телебачення закликав Путіна ввести війська в Україну. Затримали сепаратиста у Харкові у березні 2014 року за участь у організації штурму ОДА. Суд посадив Кромського домашній арешт. Але «Топаз» зрізав електронний браслет та втік. Його знову затримали, але згодом суд відпустив його під особисте зобов'язання. Тоді ж він також зник, затримали його на кордоні, коли він хотів втекти до Росії.
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Коментарі 1
щоб через нетривалийй час запропонувати цей термін його суддям та прокураторам.
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