Відомий антимайданівець проведе 8 років за ґратами





Відповідне рішення у вівторок, 30 січня, виніс Київський районний суд Харкова, - повідомляє



«Топаз» вже перебуває у СІЗО протягом трьох років, тож згідно з «законом Савченко» матиме змогу вийти на волю вже за два роки.



Прокуратура вимагала для нього покарання у вигляді 15 років позбавлення волі.



У 2014 році «Топаз» в ефірах російського телебачення закликав Путіна ввести війська в Україну. Затримали сепаратиста у Харкові у березні 2014 року за участь у організації штурму ОДА. Суд посадив Кромського домашній арешт. Але «Топаз» зрізав електронний браслет та втік. Його знову затримали, але згодом суд відпустив його під особисте зобов'язання. Тоді ж він також зник, затримали його на кордоні, коли він хотів втекти до Росії.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Гната Кромського (більш відомого під позивним «Топаз») визнали винним у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України.Відповідне рішення у вівторок, 30 січня, виніс Київський районний суд Харкова, - повідомляє ТСН «Топаз» вже перебуває у СІЗО протягом трьох років, тож згідно з «законом Савченко» матиме змогу вийти на волю вже за два роки.Прокуратура вимагала для нього покарання у вигляді 15 років позбавлення волі.У 2014 році «Топаз» в ефірах російського телебачення закликав Путіна ввести війська в Україну. Затримали сепаратиста у Харкові у березні 2014 року за участь у організації штурму ОДА. Суд посадив Кромського домашній арешт. Але «Топаз» зрізав електронний браслет та втік. Його знову затримали, але згодом суд відпустив його під особисте зобов'язання. Тоді ж він також зник, затримали його на кордоні, коли він хотів втекти до Росії.

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