Волинській дитячій лікарні передали обладнання для лікування вад зору





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Маленькій дівчинці Владі сьогодні, 30 січня, робили мікроскопічний аналіз видимих частин ока робили за допомогою сучасної щільової лампи. До того лікарі послуговувались лампою виробництва 25-річної давнини. Дитина від народження – під постійним наглядом офтальмологів, тож сучасна апаратура дає надію на тривалий лікувальний ефект.



"Ми звертаємось тричі на рік, так як в неї вроджений остеопатрит очей і косоокість. Трошки вже виправилось. Проходимо повністю всю процедуру, що лікар призначає. Потреба в лікуванні є, тому що зір постійно падає, а тут його піднімають", – каже мама дівчинки Світлана.



Окрім щільової лампи, три апарати для світлолікування широкого спектру офтальмологічних захворювань «Радуга» передали благодійники на потреби відділення. У них є велика потреба, оскільки працюють цілий робочий день не вимикаючи.



"Цей апарат, без якого лікар-офтальмолог – як без рук. Це його очі. На сьогоднішній день, коли прогрес не стоїть на місті, щорічно випускаються нові апарати. З фінансуванням, звичайно, туго в державних лікарнях. Лікування та обстеження дітей у нашій установі, що в поліклініці, що у відділенні, відбувається абсолютно безкоштовно", - розповідає завідувачка офтальмологічного відділення Ганна Новосад.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Офтальмологічне відділення Волинської обласної дитячої лікарні отримало нове обладнання для ранньої діагностики і лікування вад зору.Про це інформує ВРД НТСУ Маленькій дівчинцісьогодні, 30 січня, робили мікроскопічний аналіз видимих частин ока робили за допомогою сучасної щільової лампи. До того лікарі послуговувались лампою виробництва 25-річної давнини. Дитина від народження – під постійним наглядом офтальмологів, тож сучасна апаратура дає надію на тривалий лікувальний ефект."Ми звертаємось тричі на рік, так як в неї вроджений остеопатрит очей і косоокість. Трошки вже виправилось. Проходимо повністю всю процедуру, що лікар призначає. Потреба в лікуванні є, тому що зір постійно падає, а тут його піднімають", – каже мама дівчинкиОкрім щільової лампи, три апарати для світлолікування широкого спектру офтальмологічних захворювань «Радуга» передали благодійники на потреби відділення. У них є велика потреба, оскільки працюють цілий робочий день не вимикаючи."Цей апарат, без якого лікар-офтальмолог – як без рук. Це його очі. На сьогоднішній день, коли прогрес не стоїть на місті, щорічно випускаються нові апарати. З фінансуванням, звичайно, туго в державних лікарнях. Лікування та обстеження дітей у нашій установі, що в поліклініці, що у відділенні, відбувається абсолютно безкоштовно", - розповідає завідувачка офтальмологічного відділення

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