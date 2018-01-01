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У ПриватБанку затримали чоловіка, який розраховувався фальшивими грошима*

У ПриватБанку затримали чоловіка, який розраховувався фальшивими грошима*
В Києві сьогодні, 30 січня, в одному з відділень ПриватБанку службою безпеки банку затриманий і переданий поліції житель столиці, який намагався внести в рахунок оплати автомобіля близько 300 тисяч фальшивих гривень, виготовлених за допомогою звичайного ксерокса.

Як повідомили в СБ ПриватБанку, за словами затриманого, ці гроші він отримав у «фірмовій» упаковці одного з приватних українських банків від нелегального валютного міняйли як оплату за 11 тисяч доларів США. З нелегальними «валютниками» клієнт познайомився в Інтернеті, а отримані гроші перелічити полінувався.

«Вилучені фальшивки навіть фальшивими грошима назвати складно, таку підробку видно без застосування спецобладнання, – зазначає керівник служби безпеки ПриватБанку Сергій Болотін. – Цей випадок вкотре доводить, що найвигіднішим і найбезпечнішим способом обміну валюти є операції в касі банку».

Вилучені фальшивки та їх невдаха-власник передані поліції. За фактами шахрайства відкрито кримінальне провадження, поліція вживає заходів із затримання «валютника» та його можливих поплічників.


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Теги: ПриватБанк, фальшиві гроші
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