Автопідстава: аферисти працюють за новим планом





Про це йдеться у спільноті



«Припустимо ви продаєте авто через сервіс, де розміщуються аналогічні оголошення. Через певний проміжок часу вам телефонує невідомий, який нібито зацікавився вашим авто і навіть домовився про зустріч для попереднього огляду», – йдеться у дописі.



Зазначають, що за декілька хвилини після цього, до потенційної жертви телефонують з іншого номеру, представляючись співробітником поліції. Правоохоронець запитує чи до нього дзвонила певна людина з приводу покупки авто та заявляє що ця людина є аферистом.



«Далі, «інспектор поліції» починає умовляти дати злочинцю викрасти авто для того, щоб взяти його «на гарячому».У день зустрічі, за кілька хвилин до того, як прийде «покупець», «поліцейський» знову телефонує, щоб запевнити, що вони готові проводити спецоперацію по затриманню особи і продавцю слід лише дати викрасти авто», – наголошують у повідомленні.



Усе закінчується тим, що шахрай спокійно їде на викраденому автомобілі.

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