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Автопідстава: аферисти працюють за новим планом

Автопідстава: аферисти працюють за новим планом
Українців попереджають про нову схему привласнення авто.

Про це йдеться у спільноті «Київ Оперативний» у Facebook.

«Припустимо ви продаєте авто через сервіс, де розміщуються аналогічні оголошення. Через певний проміжок часу вам телефонує невідомий, який нібито зацікавився вашим авто і навіть домовився про зустріч для попереднього огляду», – йдеться у дописі.

Зазначають, що за декілька хвилини після цього, до потенційної жертви телефонують з іншого номеру, представляючись співробітником поліції. Правоохоронець запитує чи до нього дзвонила певна людина з приводу покупки авто та заявляє що ця людина є аферистом.

«Далі, «інспектор поліції» починає умовляти дати злочинцю викрасти авто для того, щоб взяти його «на гарячому».У день зустрічі, за кілька хвилин до того, як прийде «покупець», «поліцейський» знову телефонує, щоб запевнити, що вони готові проводити спецоперацію по затриманню особи і продавцю слід лише дати викрасти авто», – наголошують у повідомленні.

Усе закінчується тим, що шахрай спокійно їде на викраденому автомобілі.

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Теги: аферисти, шахрайство, викрадення автівок
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Коментарі 3
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Треба бути повним ідіотом щоб по телефону повірити що це дійсно працівники поліції. Не стаття а хрен знає шо. Це можна так розвести хіба що кореспондентів Волиньпоста
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І реально є лохи що ведуться?!
По-перше, нехай поліцай липовий своє авто ставить в продаж і ловить на живця, по-друге, як можна погоджуватись не перевіривши в поліцая документи і не підписавши згоду на участь в такій операції, через що бути захищенним по програмі захисту свідків?
А по-третє, авто має за 1-2 хвилини заглохнути і гарантовано не завестись, якщо це спецоперація, щоб не ганятись містом за злочинцем.
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називається "лохи волині"!
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