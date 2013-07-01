вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Співака з Луцька номінували на премію у Росії

Співака з Луцька номінували на премію у Росії
За щорічну російську премію "ZD Awards" змагалися українські виконавці та Mонатік.

Лучанин не переміг у жодній номінації, хоча претендував на звання "Тренд року". Натомість російську премію отримав український гурт "Віа Гра" у номінації "ПОП",- повідомляє Конкурент з посиланням на видання intermedia.ru.

Крім Діми Монатіка, за премію боролися Ані Лорак, Світлана Лобода, гурти "Время и Стекло" та "Гриби".

"Звукова доріжка" (відома також як ZD Awards) – музична рубрика в газеті "Московський комсомолець", в подальшому – щомісячний хіт-парад під егідою газети, а також щорічна премія в галузі популярної музики за підсумками цього хіт-параду. Схожий конкурс в Україні проводить щороку телеканал М1.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: музика, MONATIK, російська премія
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 5
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Сумно
Відповісти
Продажні шкури.За баблом гоняться!!!!
Відповісти
чучело у тюбітєйці
Відповісти
Позор волині та луцьку!!!!за мовнатіка
Відповісти
Запроданець.
Відповісти
Вибір редактора
Луцьк очима змії: унікальні фото
Луцькому депутату вимагають догану
Розповіли про стан здоров’я Настусі Абрамчук. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У «ПортCity» – останні дні розпродажу*
Сьогодні, 17:50
На Харківщині перекинувся автобус з пасажирами
Сьогодні, 17:37
Співака з Луцька номінували на премію у Росії
Сьогодні, 17:30
На Волині майже 200 гектарів землі повернуть у державну власність
Сьогодні, 17:25
Автопідстава: аферисти працюють за новим планом
Сьогодні, 17:10
Схожі новини
Тіна Кароль надихнула лучан Kovalero і Діму Монатіка на спільну пісню й кліп. ВІДЕО Тіна Кароль надихнула лучан Kovalero і Діму Монатіка на спільну пісню й кліп. ВІДЕО
01 липень, 2013, 13:14
Співак з Луцька Дмитро Монатік презентував кліп. ВІДЕО Співак з Луцька Дмитро Монатік презентував кліп. ВІДЕО
16 травень, 2013, 16:14
Автором кліпу на нову пісню Pink стала українка. ВІДЕО Автором кліпу на нову пісню Pink стала українка. ВІДЕО
Сьогодні, 11:45
Волинський гурт переспівав відомий реперський хіт. ВІДЕО Волинський гурт переспівав відомий реперський хіт. ВІДЕО
29 січень, 13:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У центрі Луцька запалав великий тризуб. ФОТО
29 січень, 18:10
 5
Луцьк очима змії: унікальні фото
Сьогодні, 13:38
 2
У місті на Волині влаштовують смолоскипний марш
29 січень, 16:18
 2
«Доброволець-2018» - змагання, яке під силу не кожному. ВІДЕО
29 січень, 15:44
 2
Українці запустили крилату ракету наземного базування
Сьогодні, 18:20
 1
Медіа
відео
1/8