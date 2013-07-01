Співака з Луцька номінували на премію у Росії

Mонатік.



Лучанин не переміг у жодній номінації, хоча претендував на звання "Тренд року". Натомість російську премію отримав український гурт "Віа Гра" у номінації "ПОП",- повідомляє



Крім Діми Монатіка, за премію боролися Ані Лорак, Світлана Лобода, гурти "Время и Стекло" та "Гриби".



"Звукова доріжка" (відома також як ZD Awards) – музична рубрика в газеті "Московський комсомолець", в подальшому – щомісячний хіт-парад під егідою газети, а також щорічна премія в галузі популярної музики за підсумками цього хіт-параду. Схожий конкурс в Україні проводить щороку телеканал М1.

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