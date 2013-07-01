Співака з Луцька номінували на премію у Росії
Сьогодні, 17:30
За щорічну російську премію "ZD Awards" змагалися українські виконавці та Mонатік.
Лучанин не переміг у жодній номінації, хоча претендував на звання "Тренд року". Натомість російську премію отримав український гурт "Віа Гра" у номінації "ПОП",- повідомляє Конкурент з посиланням на видання intermedia.ru.
Крім Діми Монатіка, за премію боролися Ані Лорак, Світлана Лобода, гурти "Время и Стекло" та "Гриби".
"Звукова доріжка" (відома також як ZD Awards) – музична рубрика в газеті "Московський комсомолець", в подальшому – щомісячний хіт-парад під егідою газети, а також щорічна премія в галузі популярної музики за підсумками цього хіт-параду. Схожий конкурс в Україні проводить щороку телеканал М1.
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Лучанин не переміг у жодній номінації, хоча претендував на звання "Тренд року". Натомість російську премію отримав український гурт "Віа Гра" у номінації "ПОП",- повідомляє Конкурент з посиланням на видання intermedia.ru.
Крім Діми Монатіка, за премію боролися Ані Лорак, Світлана Лобода, гурти "Время и Стекло" та "Гриби".
"Звукова доріжка" (відома також як ZD Awards) – музична рубрика в газеті "Московський комсомолець", в подальшому – щомісячний хіт-парад під егідою газети, а також щорічна премія в галузі популярної музики за підсумками цього хіт-параду. Схожий конкурс в Україні проводить щороку телеканал М1.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 5
Сумно
Продажні шкури.За баблом гоняться!!!!
чучело у тюбітєйці
Позор волині та луцьку!!!!за мовнатіка
Запроданець.
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