Влада обіцяє перевіряти скандальні резервуари на ветсанзаводі в Ковелі
Сьогодні, 21:11
Фахівці Держпродспоживслужби регулярно моніторитимуть стан переміщених відходів тваринного походження в залізобетонних резервуарах та навколишньої території поблизу Ковельської філії ДП «Укрветсанзавод».
Про це повідомили в головному управлінні Держпродспоживслужби у Волинській області.
Відповідно до протокольного доручення Регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при Волинській ОДА спеціалісти Ковельського міськрайонного управління Держпродспоживслужби у Волинській області розробили графік моніторингу за станом переміщених відходів тваринного походження в залізобетонних резервуарах та навколишньої території поблизу Ковельської філії ДП «Укрветсанзавод».
Відповідно до цього графіку у 2018 році моніторинг буде проводитись протягом першого кварталу – щодекадно, у другому кварталі – щомісячно.
Раніше повідомлялося, що резервуари, де зберігають відходи ковельської філії державного підприємства «Укрветсанзавод», протікають.
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