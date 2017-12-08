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Влада обіцяє перевіряти скандальні резервуари на ветсанзаводі в Ковелі

Влада обіцяє перевіряти скандальні резервуари на ветсанзаводі в Ковелі

Фахівці Держпродспоживслужби регулярно моніторитимуть стан переміщених відходів тваринного походження в залізобетонних резервуарах та навколишньої території поблизу Ковельської філії ДП «Укрветсанзавод».

Про це повідомили в головному управлінні Держпродспоживслужби у Волинській області.

Відповідно до протокольного доручення Регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при Волинській ОДА спеціалісти Ковельського міськрайонного управління Держпродспоживслужби у Волинській області розробили графік моніторингу за станом переміщених відходів тваринного походження в залізобетонних резервуарах та навколишньої території поблизу Ковельської філії ДП «Укрветсанзавод».

Відповідно до цього графіку у 2018 році моніторинг буде проводитись протягом першого кварталу – щодекадно, у другому кварталі – щомісячно.

Раніше повідомлялося, що резервуари, де зберігають відходи ковельської філії державного підприємства «Укрветсанзавод», протікають.

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Теги: Ковель, ветсанзавод
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