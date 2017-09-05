У селищі під Луцьком обіцяють «ідеально чисту» воду
30 січень, 22:01
У селищі Рокині поблизу Луцька влада обіцяє забезпечити подачу до осель «ідеально чистої» води.
Про це у Facebook написала голова Княгининівської ОТГ Олена Твердохліб.
«Завершено роботи по заміні кварцового піску на станції очистки води в смт.Рокині. Тепер знаємо точно,що після завершення капітального ремонту водопроводу в Рокинях,вода буде ідеально чистою...» - йдеться в дописі.
Твердохліб певна, що відтепер боржники почнуть платити за воду.
«І ті жителі , які мають борги за водопостачання нарешті почнуть платити за воду. Бо причина несплати -тому що вода оранжева,не буде оправдовуючим фактором», - зазначила вона.
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Про це у Facebook написала голова Княгининівської ОТГ Олена Твердохліб.
«Завершено роботи по заміні кварцового піску на станції очистки води в смт.Рокині. Тепер знаємо точно,що після завершення капітального ремонту водопроводу в Рокинях,вода буде ідеально чистою...» - йдеться в дописі.
Твердохліб певна, що відтепер боржники почнуть платити за воду.
«І ті жителі , які мають борги за водопостачання нарешті почнуть платити за воду. Бо причина несплати -тому що вода оранжева,не буде оправдовуючим фактором», - зазначила вона.
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