У селищі під Луцьком обіцяють «ідеально чисту» воду

У селищі Рокині поблизу Луцька влада обіцяє забезпечити подачу до осель «ідеально чистої» води.Про це у Facebook написала голова Княгининівської ОТГ«Завершено роботи по заміні кварцового піску на станції очистки води в смт.Рокині. Тепер знаємо точно,що після завершення капітального ремонту водопроводу в Рокинях,вода буде ідеально чистою...» - йдеться в дописі.Твердохліб певна, що відтепер боржники почнуть платити за воду.«І ті жителі , які мають борги за водопостачання нарешті почнуть платити за воду. Бо причина несплати -тому що вода оранжева,не буде оправдовуючим фактором», - зазначила вона.