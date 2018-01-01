«Ось так у Луцьку паркуються авто…ндони», - муніципали
30 січень, 22:26
У департаменті муніципальної варти Луцької міськради опублікували світлини чергового автохама.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці департаменту у соціальній мережі Facebook.
«Луцьк. Проспект Соборності, 3. Скоро приросте до трави. Ось так паркуються в нашому місті авто..ндони. Вже й сусіди скаржаться, а до чоловіка не доходить», - йдеться у повідомленні.
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Про це йдеться у повідомленні на сторінці департаменту у соціальній мережі Facebook.
«Луцьк. Проспект Соборності, 3. Скоро приросте до трави. Ось так паркуються в нашому місті авто..ндони. Вже й сусіди скаржаться, а до чоловіка не доходить», - йдеться у повідомленні.
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Коментарі 3
Кілька разів поміняв би лобовуху, то навчився би ставити машину де треба. А то скаржаться всі, до одного місця йому ці скарги, не видно?
Порядок використання земельних ділянок багатоквартирних житлових будинків регулюється статтею 42 Земельного кодексу України, тобто власниками будинку. Якщо сусідам це не подобається, тоді чоловік змушений паркуватись, але муніципали тут взагалі не при справах. Це те саме, що людина стане на траві на власній землі, на траві, а її андоном назвуть. Брєд!
Да повно таких! Вечором майже у кожному дворі можна таке побачити, а газони вологі, колеса загрузають... уявляєте як це все буде виглядати коли висохне?! Слів немає як назвати тих ... на автомобілях!!!
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