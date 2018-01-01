«Ось так у Луцьку паркуються авто…ндони», - муніципали





Про це йдеться у повідомленні на сторінці департаменту у соціальній мережі Facebook.



«Луцьк. Проспект Соборності, 3. Скоро приросте до трави. Ось так паркуються в нашому місті авто..ндони. Вже й сусіди скаржаться, а до чоловіка не доходить», - йдеться у повідомленні.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У департаменті муніципальної варти Луцької міськради опублікували світлини чергового автохама.Про це йдеться у повідомленні на сторінці департаменту у соціальній мережі Facebook.«Луцьк. Проспект Соборності, 3. Скоро приросте до трави. Ось так паркуються в нашому місті авто..ндони. Вже й сусіди скаржаться, а до чоловіка не доходить», - йдеться у повідомленні.

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