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Шлюб за добу можна оформити ще в одному місті на Волині

Шлюб за добу можна оформити ще в одному місті на Волині
Нововолинськ став третім містом Волині, де можна одружитися за добу. Одна з перших пар, що скористалася такою послугою, – нововолинянка Валентина Притульчик та її італійський наречений Мауріціо Ансальдо.

Про це інформує ВРД НСТУ.

«В Італії дуже складно одружитися, дуже велика бюрократія. Приїхали сюди, щоб зібрати усі документи, необхідні для шлюбу в Італії. Але, прийшовши у відділ РАГС, нам повідомили, що є така хороша послуга. І не потрібно стільки тих документів і бігати. Усе можна зробити тут, в Україні. І ми вирішили скористатися цією послугою», – каже Валентина Притульчик.

Вже два місяці діє у Нововолинську пілотний проект «Шлюб за добу». Послугу надають у міському Палаці культури. За спрощеною процедурою уже зареєстрували десять шлюбів, каже Людмила Савік, начальник відділу РАЦСу.

«Мали одну пару з АТО. Ми її урочисто висвітлювали, і ще одна така пара була в січні. А на рахунок іноземців, то один наречений був з Туреччини. Зараз був італієць і росіянин. Вони усі дуже задоволені, що можуть швидко оформити усі юридичні питання», – розповіла Людмила Савік.

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Теги: шлюб за добу, Волинь
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