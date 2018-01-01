Шлюб за добу можна оформити ще в одному місті на Волині

Валентина Притульчик та її італійський наречений Мауріціо Ансальдо.



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«В Італії дуже складно одружитися, дуже велика бюрократія. Приїхали сюди, щоб зібрати усі документи, необхідні для шлюбу в Італії. Але, прийшовши у відділ РАГС, нам повідомили, що є така хороша послуга. І не потрібно стільки тих документів і бігати. Усе можна зробити тут, в Україні. І ми вирішили скористатися цією послугою», – каже Валентина Притульчик.



Вже два місяці діє у Нововолинську пілотний проект «Шлюб за добу». Послугу надають у міському Палаці культури. За спрощеною процедурою уже зареєстрували десять шлюбів, каже Людмила Савік, начальник відділу РАЦСу.



«Мали одну пару з АТО. Ми її урочисто висвітлювали, і ще одна така пара була в січні. А на рахунок іноземців, то один наречений був з Туреччини. Зараз був італієць і росіянин. Вони усі дуже задоволені, що можуть швидко оформити усі юридичні питання», – розповіла Людмила Савік.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Нововолинськ став третім містом Волині, де можна одружитися за добу. Одна з перших пар, що скористалася такою послугою, – нововолинянката її італійський нареченийПро це інформує ВРД НСТУ «В Італії дуже складно одружитися, дуже велика бюрократія. Приїхали сюди, щоб зібрати усі документи, необхідні для шлюбу в Італії. Але, прийшовши у відділ РАГС, нам повідомили, що є така хороша послуга. І не потрібно стільки тих документів і бігати. Усе можна зробити тут, в Україні. І ми вирішили скористатися цією послугою», – каже Валентина Притульчик.Вже два місяці діє у Нововолинську пілотний проект «Шлюб за добу». Послугу надають у міському Палаці культури. За спрощеною процедурою уже зареєстрували десять шлюбів, каже, начальник відділу РАЦСу.«Мали одну пару з АТО. Ми її урочисто висвітлювали, і ще одна така пара була в січні. А на рахунок іноземців, то один наречений був з Туреччини. Зараз був італієць і росіянин. Вони усі дуже задоволені, що можуть швидко оформити усі юридичні питання», – розповіла Людмила Савік.

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