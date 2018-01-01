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Волинські священики передали нужденним 117 тисяч

Волинські священики передали нужденним 117 тисяч
До канцелярії Волинської єпархії УПЦ зійшлися представники громадських об’єднань, медичних та реабілітаційних закладів, для котрих збиралась благодійна допомога під час цього річного Різдвяного концерту.

Нагадаємо, у день концертної програми організаторам вдалося зібрати 117 тисяч гривень, не рахуючи додаткового збору благодійних коштів, - повідомили у прес-службі єпархії.

До списку організацій, котрі отримали допомогу від Волинської єпархії, були включені:

ГО «Янголята»;
Об’єднання батьків дітей з синдромом Дауна;
ГО Центр реабілітації осіб з інвалідністю «Джерело життя»;
Обласна організація УТОС;
Обласна організація УТОГ;
Благодійна організація стомованих інвалідів «Астом-Волинь»;
Ковельський дитячий будинок.

Разом з ними, кошти були виділені для центрів соціально-психологічної реабілітації дітей, котрі працюють в області, а також для потреб дитячого відділення Волинської обласної психіатричної лікарні, онко-гематологічного центру Волинського обласного дитячого територіального медичного об’єднання.

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Теги: благодійність
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