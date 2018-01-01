Волинські священики передали нужденним 117 тисяч

До канцелярії Волинської єпархії УПЦ зійшлися представники громадських об’єднань, медичних та реабілітаційних закладів, для котрих збиралась благодійна допомога під час цього річного Різдвяного концерту.Нагадаємо, у день концертної програми організаторам вдалося зібрати 117 тисяч гривень, не рахуючи додаткового збору благодійних коштів, - повідомили у прес-службі єпархії.До списку організацій, котрі отримали допомогу від Волинської єпархії, були включені:ГО «Янголята»;Об’єднання батьків дітей з синдромом Дауна;ГО Центр реабілітації осіб з інвалідністю «Джерело життя»;Обласна організація УТОС;Обласна організація УТОГ;Благодійна організація стомованих інвалідів «Астом-Волинь»;Ковельський дитячий будинок.Разом з ними, кошти були виділені для центрів соціально-психологічної реабілітації дітей, котрі працюють в області, а також для потреб дитячого відділення Волинської обласної психіатричної лікарні, онко-гематологічного центру Волинського обласного дитячого територіального медичного об’єднання.