Волинські священики передали нужденним 117 тисяч
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До канцелярії Волинської єпархії УПЦ зійшлися представники громадських об’єднань, медичних та реабілітаційних закладів, для котрих збиралась благодійна допомога під час цього річного Різдвяного концерту.
Нагадаємо, у день концертної програми організаторам вдалося зібрати 117 тисяч гривень, не рахуючи додаткового збору благодійних коштів, - повідомили у прес-службі єпархії.
До списку організацій, котрі отримали допомогу від Волинської єпархії, були включені:
ГО «Янголята»;
Об’єднання батьків дітей з синдромом Дауна;
ГО Центр реабілітації осіб з інвалідністю «Джерело життя»;
Обласна організація УТОС;
Обласна організація УТОГ;
Благодійна організація стомованих інвалідів «Астом-Волинь»;
Ковельський дитячий будинок.
Разом з ними, кошти були виділені для центрів соціально-психологічної реабілітації дітей, котрі працюють в області, а також для потреб дитячого відділення Волинської обласної психіатричної лікарні, онко-гематологічного центру Волинського обласного дитячого територіального медичного об’єднання.
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Нагадаємо, у день концертної програми організаторам вдалося зібрати 117 тисяч гривень, не рахуючи додаткового збору благодійних коштів, - повідомили у прес-службі єпархії.
До списку організацій, котрі отримали допомогу від Волинської єпархії, були включені:
ГО «Янголята»;
Об’єднання батьків дітей з синдромом Дауна;
ГО Центр реабілітації осіб з інвалідністю «Джерело життя»;
Обласна організація УТОС;
Обласна організація УТОГ;
Благодійна організація стомованих інвалідів «Астом-Волинь»;
Ковельський дитячий будинок.
Разом з ними, кошти були виділені для центрів соціально-психологічної реабілітації дітей, котрі працюють в області, а також для потреб дитячого відділення Волинської обласної психіатричної лікарні, онко-гематологічного центру Волинського обласного дитячого територіального медичного об’єднання.
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