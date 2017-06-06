На Волині накопичилися мільйони тонн сміття
Сьогодні, 00:59
На Волині сміттєзвалища займають площу близько 483 га, на яких накопичено майже 3 мільйони тонн сміття.
Про це повідомили у прес-службі облради.
За словами начальника управління екології та природних ресурсів ОДА Дмитра Новохацького, із 551 місць видалення відходів паспортизовано лише 22 % та 39% мають оформлені державні акти на земельні ділянки або договори оренди землі.
«У 2017 році розглянуто та зареєстровано 157 декларацію про відходи та 5 реєстрових карток об’єктів утворення, оброблення та утилізації відходів. Ведеться постійний моніторинг електронного сервісу «Інтерактивна мапа сміттєзвалищ». В поточному році надійшло 40 звернень громадян щодо виявлення стихійних сміттєзвалищ, з них 8 знаходиться на виконанні, на решту звернень відредаговано та силами місцевих органів самоврядування сміттєзвалища ліквідовано», - розповів Дмитро Новохацький.
Він закликає волинян бути більш активними та повідомляти про несанкціоновані смітники правоохоронцям та місцевим органам влади.
Чиновник пропонує активізувати діяльність щодо запровадження в побуті волинян сортування сміття. Остаточно вирішити проблему відходів, на думку Новохацького можна, побудувавши в області сміттєпереробний комплекс.
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Про це повідомили у прес-службі облради.
За словами начальника управління екології та природних ресурсів ОДА Дмитра Новохацького, із 551 місць видалення відходів паспортизовано лише 22 % та 39% мають оформлені державні акти на земельні ділянки або договори оренди землі.
«У 2017 році розглянуто та зареєстровано 157 декларацію про відходи та 5 реєстрових карток об’єктів утворення, оброблення та утилізації відходів. Ведеться постійний моніторинг електронного сервісу «Інтерактивна мапа сміттєзвалищ». В поточному році надійшло 40 звернень громадян щодо виявлення стихійних сміттєзвалищ, з них 8 знаходиться на виконанні, на решту звернень відредаговано та силами місцевих органів самоврядування сміттєзвалища ліквідовано», - розповів Дмитро Новохацький.
Він закликає волинян бути більш активними та повідомляти про несанкціоновані смітники правоохоронцям та місцевим органам влади.
Чиновник пропонує активізувати діяльність щодо запровадження в побуті волинян сортування сміття. Остаточно вирішити проблему відходів, на думку Новохацького можна, побудувавши в області сміттєпереробний комплекс.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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