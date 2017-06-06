На Волині накопичилися мільйони тонн сміття

На Волині сміттєзвалища займають площу близько 483 га, на яких накопичено майже 3 мільйони тонн сміття.Про це повідомили у прес-службі облради.За словами начальника управління екології та природних ресурсів ОДА, із 551 місць видалення відходів паспортизовано лише 22 % та 39% мають оформлені державні акти на земельні ділянки або договори оренди землі.«У 2017 році розглянуто та зареєстровано 157 декларацію про відходи та 5 реєстрових карток об’єктів утворення, оброблення та утилізації відходів. Ведеться постійний моніторинг електронного сервісу «Інтерактивна мапа сміттєзвалищ». В поточному році надійшло 40 звернень громадян щодо виявлення стихійних сміттєзвалищ, з них 8 знаходиться на виконанні, на решту звернень відредаговано та силами місцевих органів самоврядування сміттєзвалища ліквідовано», - розповів Дмитро Новохацький.Він закликає волинян бути більш активними та повідомляти про несанкціоновані смітники правоохоронцям та місцевим органам влади.Чиновник пропонує активізувати діяльність щодо запровадження в побуті волинян сортування сміття. Остаточно вирішити проблему відходів, на думку Новохацького можна, побудувавши в області сміттєпереробний комплекс.