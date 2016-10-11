Хто вбивав майданівців: «Беркут» чи невідомі снайпери

Андрія Саєнка. Він загинув 20 лютого на Інститутській від кулі, випущеної з автомата Калашникова.



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Адвокати підозрюваних спецпризначенців та брат загиблого переконані: стріляли з готелю «Україна». Прокурори та адвокати потерпілих запевняють: стріляла та сама «чорна рота» «Беркуту» з алеї неподалік Жовтневого палацу.



«Я дзвонив, зв'язку не було. Потім десь опів на дванадцяту відповів лікар. Він сказав, що поранення в груди, і Андрій мертвий», – розповідає брат героя Небесної Сотні.



Так Юрій Саєнко дізнався про загибель свого брата. Андрія Саєнка вбили пострілом у груди на Інститутській 20 лютого 2014 року неподалік Жовтневого палацу. На Майдан він приїжджав час від часу, починаючи від 1 грудня. Під час лютневого загострення, починаючи з 18 лютого, охороняв барикади.



«Я гадаю, з готелю «Україна» стріляли. Десь із 11-го поверху, бо зверху вниз куля йшла», – каже Юрій Саєнко.



На відеодоказах добре видно момент смерті Андрія Саєнка, втім, хто саме стріляв – так і не з'ясували. На тому, що стріляли невідомі снайпери з готелю «Україна», наполягає і сторона захисту. Кажуть: про це свідчить характер поранення.



«Перебував обличчям вверх до вулиці Інститутської, поранення дістав у праве плече і дуже великий перепад по висоті раневого каналу, це вказує, що в нього стріляли з готелю «Україна». Ми бачимо непоодинокі випадки, коли з готелю – з різних поверхів – вогонь вели на ураження, як мітингувальників, так і правоохоронців. У готелі «Україна» були снайперські пари невідомого походження», – каже адвокат підозрюваних спецпризначенців Олександр Горошинський.



Натомість прокурори та адвокат потерпілих – протилежної думки. Переконують, що стріляла «чорна рота» «Беркуту» – спецпризначенці в чорній формі з жовтими пов'язками. Їх стрілянину по людях у цей час видно на одному з відеодоказів.



«Стріляв з алеї, яка йде до Жовтневого палацу. У цей час по алеї пересувалися представники правоохоронних органів саме в чорній формі з жовтими пов'язками», – наполягає прокурор ГПУ Яніс Сімонов.



«10-11 поверх готелю «Україна» – це 30 метрів висоти. Раневий канал показує, що куля не могла під таким кутом зайти. Куля йому зайшла під праву руку. Наголошую, якби вистріл був здійснений з готелю «Україна», то куля пройшла би руку», – зазначає адвокат потерпілих Маркіян Галабала.



Кулю – калібру 7,62 судмедексперти дістали з тіла Саєнка під час розтину. Такі, стверджують прокурори, були на озброєнні у спецроти «Беркуту», яка стояла того дня на Інститутській. Нині людина, яка тримала цю зброю, – в розшуку і перебуває на території Російської Федерації.



Саме в «чорній роті» «Беркуту» служили й п'ятеро підозрюваних, які нині на лаві підсудних. Їм інкримінують вбивства 48 учасників Революції Гідності та тероризм.







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