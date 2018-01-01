вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Чернівцях джип влетів у натовп людей на зупинці

У Чернівцях джип влетів у натовп людей на зупинці
У Чернівцях позашляховик збив людей просто на зупинці громадського транспорту. Під колеса потрапили троє випадкових пішоходів.

Про це передає ТСН.

За словами очевидців, чоловік за кермом автівки, уникаючи зіткнення з маршруткою, яка на пішохідному переході пропускала людей, різко вивернув кермо вправо. Авто протаранило трос, який огороджував територію міської поліклініки. Поліцейські переконані, що саме цей трос урятував кілька життів.

На зупинці біля поліклініки в цей час зазвичай багато людей. Позашляховик збив жінку, її з підозрою на струс мозку забрала швидка. Інші двоє потерпілих від шпиталізації відмовилися.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: ДТП
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
На Волині судитимуть голову громади-висуванця «УКРОПу»
Луцьк очима змії: унікальні фото
Луцькому депутату вимагають догану
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині судитимуть голову громади-висуванця «УКРОПу»
Сьогодні, 07:42
Поліцейські здали кров для хворого волинянина
Сьогодні, 07:11
У Чернівцях джип влетів у натовп людей на зупинці
Сьогодні, 06:09
У ПриватБанку затримали чоловіка, який розраховувався фальшивими грошима*
Сьогодні, 05:01
Волинські священики передали нужденним 117 тисяч
Сьогодні, 03:42
Схожі новини
Аварія в Луцьку: нетверезий водій фурою пошкодив легковик. ФОТО Аварія в Луцьку: нетверезий водій фурою пошкодив легковик. ФОТО
Сьогодні, 09:15
Аварія тролейбуса та маршруток у Луцьку: подробиці від поліції. ФОТО Аварія тролейбуса та маршруток у Луцьку: подробиці від поліції. ФОТО
30 січень, 16:06
Справа Зайцевої: у Дронова заявляють про порушення при розслідуванні Справа Зайцевої: у Дронова заявляють про порушення при розслідуванні
30 січень, 14:12
В аварії в центрі Луцька постраждала людина В аварії в центрі Луцька постраждала людина
30 січень, 13:28
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Луцьк очима змії: унікальні фото
30 січень, 13:38
 2
31 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 1
Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 31 січня
30 січень, 20:00
 1
Українці запустили крилату ракету наземного базування
30 січень, 18:20
 1
Співака з Луцька номінували на премію у Росії
30 січень, 17:30
 1
Медіа
відео
1/8