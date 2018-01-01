У Чернівцях джип влетів у натовп людей на зупинці





Про це передає



За словами очевидців, чоловік за кермом автівки, уникаючи зіткнення з маршруткою, яка на пішохідному переході пропускала людей, різко вивернув кермо вправо. Авто протаранило трос, який огороджував територію міської поліклініки. Поліцейські переконані, що саме цей трос урятував кілька життів.



На зупинці біля поліклініки в цей час зазвичай багато людей. Позашляховик збив жінку, її з підозрою на струс мозку забрала швидка. Інші двоє потерпілих від шпиталізації відмовилися.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Чернівцях позашляховик збив людей просто на зупинці громадського транспорту. Під колеса потрапили троє випадкових пішоходів.Про це передає ТСН За словами очевидців, чоловік за кермом автівки, уникаючи зіткнення з маршруткою, яка на пішохідному переході пропускала людей, різко вивернув кермо вправо. Авто протаранило трос, який огороджував територію міської поліклініки. Поліцейські переконані, що саме цей трос урятував кілька життів.На зупинці біля поліклініки в цей час зазвичай багато людей. Позашляховик збив жінку, її з підозрою на струс мозку забрала швидка. Інші двоє потерпілих від шпиталізації відмовилися.

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