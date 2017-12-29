На Волині судитимуть голову громади-висуванця «УКРОПу»

Євген Недищук.



Нагадаємо, що, за інформацією прокуратури області, голова ОТГ та керівник будівельної організації



Зокрема, посадовець та керівник підприємства, достовірно знаючи, що роботи щодо капітального ремонту системи водопостачання в одному із сіл Іваничівського району не виконані, внесли до акту приймання виконаних будівельних робіт та довідки про їхню вартість завідомо неправдиві відомості.



На підставі підроблених документів виконавцю робіт безпідставно перераховано бюджетні кошти в сумі майже 700 тисяч гривень.



Yині голову об’єднаної територіальної громади і керівника підприємства, які щиро розкаялися у скоєному та активно сприяли розкриттю злочину, обвинувачують у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Головою ОТГ в Іваничівському районі, якого притягають до кримінальної відповідальності, є очільник Поромівської ОТГ, висуванець «УКРОПу»Нагадаємо, що, за інформацією прокуратури області, голова ОТГ та керівник будівельної організації потрапили на лаву підсудних за те, що підписали акти виконаних робіт по ремонту водогону, а по факту – ремонт не було зроблено, - пише ВолиньUA Зокрема, посадовець та керівник підприємства, достовірно знаючи, що роботи щодо капітального ремонту системи водопостачання в одному із сіл Іваничівського району не виконані, внесли до акту приймання виконаних будівельних робіт та довідки про їхню вартість завідомо неправдиві відомості.На підставі підроблених документів виконавцю робіт безпідставно перераховано бюджетні кошти в сумі майже 700 тисяч гривень.Yині голову об’єднаної територіальної громади і керівника підприємства, які щиро розкаялися у скоєному та активно сприяли розкриттю злочину, обвинувачують у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України.

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