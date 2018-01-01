Волинські активісти прокоментували «істерію» щодо «Національних дружин»

Учасники та прихильники громадського формування «Національні дружини» відповіли на критичні заяви, які поширюють через Facebook.Нагадаємо, це розпочалося після присяги учасників формування в Києві на Майдані Незалежності 28 січня. Відразу після цього в ЗМІ та соціальних мережах з'явилася хвиля критичних публікацій. Організацію запідозрили у парамілітарній діяльності, не зважаючи на те, що самі «дружинники» позиціонують себе як «охоронців громадського спокою» та в багатьох містах України виходить на нічні патрулювання вулиць, перешкоджаючи реальним злочинам та допомагаючи правоохоронцям.Керівник волинського осередку партії «Національний корпус» Андрія Д'яченко прокоментував ці заяви так: