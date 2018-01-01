Волинські активісти прокоментували «істерію» щодо «Національних дружин»
Сьогодні, 08:31
Учасники та прихильники громадського формування «Національні дружини» відповіли на критичні заяви, які поширюють через Facebook.
Нагадаємо, це розпочалося після присяги учасників формування в Києві на Майдані Незалежності 28 січня. Відразу після цього в ЗМІ та соціальних мережах з'явилася хвиля критичних публікацій. Організацію запідозрили у парамілітарній діяльності, не зважаючи на те, що самі «дружинники» позиціонують себе як «охоронців громадського спокою» та в багатьох містах України виходить на нічні патрулювання вулиць, перешкоджаючи реальним злочинам та допомагаючи правоохоронцям.
Керівник волинського осередку партії «Національний корпус» Андрія Д'яченко прокоментував ці заяви так:
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Нагадаємо, це розпочалося після присяги учасників формування в Києві на Майдані Незалежності 28 січня. Відразу після цього в ЗМІ та соціальних мережах з'явилася хвиля критичних публікацій. Організацію запідозрили у парамілітарній діяльності, не зважаючи на те, що самі «дружинники» позиціонують себе як «охоронців громадського спокою» та в багатьох містах України виходить на нічні патрулювання вулиць, перешкоджаючи реальним злочинам та допомагаючи правоохоронцям.
Керівник волинського осередку партії «Національний корпус» Андрія Д'яченко прокоментував ці заяви так:
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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