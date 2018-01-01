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Волинські активісти прокоментували «істерію» щодо «Національних дружин»

Волинські активісти прокоментували «істерію» щодо «Національних дружин»
Учасники та прихильники громадського формування «Національні дружини» відповіли на критичні заяви, які поширюють через Facebook.

Нагадаємо, це розпочалося після присяги учасників формування в Києві на Майдані Незалежності 28 січня. Відразу після цього в ЗМІ та соціальних мережах з'явилася хвиля критичних публікацій. Організацію запідозрили у парамілітарній діяльності, не зважаючи на те, що самі «дружинники» позиціонують себе як «охоронців громадського спокою» та в багатьох містах України виходить на нічні патрулювання вулиць, перешкоджаючи реальним злочинам та допомагаючи правоохоронцям.

Керівник волинського осередку партії «Національний корпус» Андрія Д'яченко прокоментував ці заяви так:






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Теги: «Національні дружини», варте уваги
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