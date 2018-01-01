Курс валют у Луцьку на 31 січня
Сьогодні, 09:00
Офіційний курс долара у Луцьку: купівля - 27,713, а продаж - 28,183.
Євро при купівлі становить - 34,198, при продажу - 35,085.
Курс російського рубля: купівля - 0,436, продаж - 0,507.
Щодо польського злотого, то купівля становить - 7,968, продаж - 8,545.
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Євро при купівлі становить - 34,198, при продажу - 35,085.
Курс російського рубля: купівля - 0,436, продаж - 0,507.
Щодо польського злотого, то купівля становить - 7,968, продаж - 8,545.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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