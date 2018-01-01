Курс валют у Луцьку на 31 січня





Євро при купівлі становить - 34,198, при продажу - 35,085.



Курс російського рубля: купівля - 0,436, продаж - 0,507.



Щодо польського злотого, то купівля становить - 7,968, продаж - 8,545.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Офіційний курс долара у Луцьку: купівля - 27,713, а продаж - 28,183.Євро при купівлі становить - 34,198, при продажу - 35,085.Курс російського рубля: купівля - 0,436, продаж - 0,507.Щодо польського злотого, то купівля становить - 7,968, продаж - 8,545.

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