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У Луцьку зупинили водія з підробленими документами на авто. ФОТО

У Луцьку зупинили водія з підробленими документами на авто. ФОТО
На проспекті Василя Мойсея у Луцьку патрульні зупинили автомобіль, в якого не світила ліва фара в режимі ближнього світла.

Подія трапилася в ніч на 31 січня, – повідомляють у прес-службі патрульної поліції Волині.

При перевірці документів правоохоронці виявили ознаки підробки у свідоцтві про реєстрацію транспортного засобу, автомобіль мав механічні пошкодження.

Для з’ясування детальних обставин викликали слідчо-оперативну групу поліції.
У Луцьку зупинили водія з підробленими документами на авто. ФОТО

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Теги: патрульна поліція, Луцьк
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