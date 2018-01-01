У Луцьку зупинили водія з підробленими документами на авто. ФОТО





Подія трапилася в ніч на 31 січня, – повідомляють у прес-службі патрульної поліції Волині.



При перевірці документів правоохоронці виявили ознаки підробки у свідоцтві про реєстрацію транспортного засобу, автомобіль мав механічні пошкодження.



Для з’ясування детальних обставин викликали слідчо-оперативну групу поліції.



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