Аварія в Луцьку: нетверезий водій фурою пошкодив легковик. ФОТО

На вулиці Ветеранів у Луцьку чоловік фурою пошкодив легкове авто.Пригода трапилася 30 січня близько 23 години, – повідомляють у прес-службі патрульної поліції Волині.Так, DAF, рухаючись заднім ходом, не переконався в безпечності руху та наїхав на припаркований Volkswagen Passat. Полісмени встановили, що водій вантажівки мав ознаки сп’яніння.Посвідчення водія при ньому не було. Результат роботи патрульних – 2 протоколи та 1 постанова на винуватця.Крім того, ще одного нетверезого водія зупинили на проспекті Грушевського вночі. Той погодився пройти перевірку в присутності 2 свідків, результат – 0, 47 проміле. Чоловік отримав постанову за порушення ПДР та протокол за керування напідпитку.