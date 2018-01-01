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Аварія в Луцьку: нетверезий водій фурою пошкодив легковик. ФОТО

Аварія в Луцьку: нетверезий водій фурою пошкодив легковик. ФОТО
На вулиці Ветеранів у Луцьку чоловік фурою пошкодив легкове авто.

Пригода трапилася 30 січня близько 23 години, – повідомляють у прес-службі патрульної поліції Волині.

Так, DAF, рухаючись заднім ходом, не переконався в безпечності руху та наїхав на припаркований Volkswagen Passat. Полісмени встановили, що водій вантажівки мав ознаки сп’яніння.

Посвідчення водія при ньому не було. Результат роботи патрульних – 2 протоколи та 1 постанова на винуватця.

Крім того, ще одного нетверезого водія зупинили на проспекті Грушевського вночі. Той погодився пройти перевірку в присутності 2 свідків, результат – 0, 47 проміле. Чоловік отримав постанову за порушення ПДР та протокол за керування напідпитку.
Аварія в Луцьку: нетверезий водій фурою пошкодив легковик. ФОТО
Аварія в Луцьку: нетверезий водій фурою пошкодив легковик. ФОТО

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Теги: ДТП, аварія, НП
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