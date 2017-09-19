У «PremierCity» – вечірка до прем’єри фільму «50 відтінків свободи»





Глядачі «PremierCity» мають нагоду побачити фінал на день раніше, 7 лютого. Тож, усіх запрошують на вечірку й допрем’єрний показ фільму «50 відтінків свободи». У програмі: фуршет, цікаві конкурси та фотосесія.



Початок вечірки о 18 годині 7 лютого.



А вже о 18:45 усі охочі мають нагоду побачити завершення культової драми на день раніше, ніж вийде прем’єра фільм. Квитки можна придбати у касі, або ж на сайті «PremierCity».





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