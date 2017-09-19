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У «PremierCity» – вечірка до прем’єри фільму «50 відтінків свободи»

У «PremierCity» – вечірка до прем’єри фільму «50 відтінків свободи»
Уже 8 лютого світ побачить завершення культового фільму «50 відтінків».

Глядачі «PremierCity» мають нагоду побачити фінал на день раніше, 7 лютого. Тож, усіх запрошують на вечірку й допрем’єрний показ фільму «50 відтінків свободи». У програмі: фуршет, цікаві конкурси та фотосесія.

Початок вечірки о 18 годині 7 лютого.

А вже о 18:45 усі охочі мають нагоду побачити завершення культової драми на день раніше, ніж вийде прем’єра фільм. Квитки можна придбати у касі, або ж на сайті «PremierCity».

У «PremierCity» – вечірка до прем’єри фільму «50 відтінків свободи»

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Теги: «PremierCity», сеанс, анонс
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