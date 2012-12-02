В «Устилузі» митники вилучили у чоловіка харчові добавки

Волинські митники на посту «Устилуг» вилучили у громадянина 140 кілограмів харчових добавок.Українець, повертаючись із Польщі додому як пасажир автомобіля, який в’їжджав «зеленим коридором» через митний пост «Устилуг», усно повідомив митників про побутову хімію вагою до 50 кг, вартістю до 500 Євро, яку везе з собою, - інформує прес-служба Волинська митниця ДФС.Проте під час митного огляду у багажному відділенні автівки також було виявлено 1704 упаковки харчової добавки «Das gesunde plus» загальною вагою 140 кг, вартістю відповідно до чеків Tax Free 681,6 Євро.Відповідно до ст. 366 Митного Кодексу України обрання смуги «зелений коридор» вважається заявою громадянина про те, що переміщувані ним через кордон товари не підлягають письмовому декларуванню, оподаткуванню митними платежами, не підпадають під встановлені законодавством заборони або обмеження.Отже, громадянин одночасно порушив і порядок проходження спрощеного митного контролю, і порядок ввезення харчових продуктів. Тож «харчові добавки» тимчасово вилучили до рішення суду.Статті 471,472 Митного Кодексу України передбачають покарання за такі дії у вигляді штрафу у розмірі 100 відсотків вартості товару з його конфіскацією.