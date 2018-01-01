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Де на Волині та у Луцьку не буде світла 1 лютого

Де на Волині та у Луцьку не буде світла 1 лютого
На Волині в зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 1 лютого відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.

Володимир-Волинський район

1. 09:00 – 17:00
с. Новосілки: вул. Молодіжна, Колгопна
2.09:00 – 17:00
м. Вол.-Вол.: вул. Уласа Самоука 3; Олександра Олеся

Іваничівський район

1.10:00-17:00
с.Ст.Порицьк вул.Колгоспна, Набережна, Радянська.


Любешівський район

1. 10:00-12:00
с. В. Курин, вул. Зімічі
2. 10:00-12:00
с. В. Курин, вул. Радянська,
вул. Червоноармійська

місто Нововолинськ

1. 09:00-17:00
м.Нововолинськ
вул.Маяковського, 29-47, 58-88
І-й провулок
ІІ-й провулок
Південий провулок.

Рожищенський район

1. 9:00-17:00
с.Копачівка бригади, конюшня, артсвердловина, кіоск, віллілення зв’язку, комплекс, станція, школа, клуб, церква, магазини, СКЗ, ФАП, кооператив.
с.Тростянка ФАП, клуб, магазини, бригади, школа.
с.Іванчиці школа, артсвердловина, АТС, зерносклад, церква, картоплесховище, СКЗ.
с.Уляники рибучасток, свинарник, церква, школа, тракторна бригада, млин, магазини, ФАП, будинок просвіти, контора, станція, ферма.
с.Озденіж церква.
с.Городині церква, ФАП, клуб, картоплесховище, майстерня.
с.Башова клуб, магазин. с.Копачівка
с.Іванчиці
с.Башова
с.Городині
с.Уляники
с.Іванчиці
с.Озденіж

2. 9:00-17:00
с.Кияж магазин, клуб, бригада-1.
с.Кияж вул.Лобушняка, Польова.

3. 9:00-17:00
с.Дмитрівка вул.Центральна, Шевченка, Молодіжна, Садова

Старовижівський район

1. 10:00-17:00
с.Буцинь





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Теги: відключення, світло
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