Де на Волині та у Луцьку не буде світла 1 лютого





Володимир-Волинський район



1. 09:00 – 17:00

с. Новосілки: вул. Молодіжна, Колгопна

2.09:00 – 17:00

м. Вол.-Вол.: вул. Уласа Самоука 3; Олександра Олеся



Іваничівський район



1.10:00-17:00

с.Ст.Порицьк вул.Колгоспна, Набережна, Радянська.





Любешівський район



1. 10:00-12:00

с. В. Курин, вул. Зімічі

2. 10:00-12:00

с. В. Курин, вул. Радянська,

вул. Червоноармійська



місто Нововолинськ



1. 09:00-17:00

м.Нововолинськ

вул.Маяковського, 29-47, 58-88

І-й провулок

ІІ-й провулок

Південий провулок.



Рожищенський район



1. 9:00-17:00

с.Копачівка бригади, конюшня, артсвердловина, кіоск, віллілення зв’язку, комплекс, станція, школа, клуб, церква, магазини, СКЗ, ФАП, кооператив.

с.Тростянка ФАП, клуб, магазини, бригади, школа.

с.Іванчиці школа, артсвердловина, АТС, зерносклад, церква, картоплесховище, СКЗ.

с.Уляники рибучасток, свинарник, церква, школа, тракторна бригада, млин, магазини, ФАП, будинок просвіти, контора, станція, ферма.

с.Озденіж церква.

с.Городині церква, ФАП, клуб, картоплесховище, майстерня.

с.Башова клуб, магазин. с.Копачівка

с.Іванчиці

с.Башова

с.Городині

с.Уляники

с.Іванчиці

с.Озденіж



2. 9:00-17:00

с.Кияж магазин, клуб, бригада-1.

с.Кияж вул.Лобушняка, Польова.



3. 9:00-17:00

с.Дмитрівка вул.Центральна, Шевченка, Молодіжна, Садова



Старовижівський район



1. 10:00-17:00

с.Буцинь











Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині в зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 1 лютого відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.1. 09:00 – 17:00с. Новосілки: вул. Молодіжна, Колгопна2.09:00 – 17:00м. Вол.-Вол.: вул. Уласа Самоука 3; Олександра Олеся1.10:00-17:00с.Ст.Порицьк вул.Колгоспна, Набережна, Радянська.1. 10:00-12:00с. В. Курин, вул. Зімічі2. 10:00-12:00с. В. Курин, вул. Радянська,вул. Червоноармійська1. 09:00-17:00м.Нововолинськвул.Маяковського, 29-47, 58-88І-й провулокІІ-й провулокПівдений провулок.1. 9:00-17:00с.Копачівка бригади, конюшня, артсвердловина, кіоск, віллілення зв’язку, комплекс, станція, школа, клуб, церква, магазини, СКЗ, ФАП, кооператив.с.Тростянка ФАП, клуб, магазини, бригади, школа.с.Іванчиці школа, артсвердловина, АТС, зерносклад, церква, картоплесховище, СКЗ.с.Уляники рибучасток, свинарник, церква, школа, тракторна бригада, млин, магазини, ФАП, будинок просвіти, контора, станція, ферма.с.Озденіж церква.с.Городині церква, ФАП, клуб, картоплесховище, майстерня.с.Башова клуб, магазин. с.Копачівкас.Іванчиціс.Башовас.Городиніс.Уляникис.Іванчиціс.Озденіж2. 9:00-17:00с.Кияж магазин, клуб, бригада-1.с.Кияж вул.Лобушняка, Польова.3. 9:00-17:00с.Дмитрівка вул.Центральна, Шевченка, Молодіжна, Садова1. 10:00-17:00с.Буцинь

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