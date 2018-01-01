Завідувачка луцького садочка у робочий час випивала в кафе. ФОТО
Сьогодні, 16:23
В одному з кафе, що в центрі Луцька, у розпал робочого дня побачили завідувачку дитячого садочка №19 Світлану Валько з чаркою у руках.
Вона сиділа за столиком з невідомим чоловіком та розпивала горілку, – пише ВІП.
У дитячому садочку виданню повідомили, що сьогодні завідувачки на роботі уже не буде, бо вона, мовляв, пішла у справах. Також зазначили, що на роботі Світлана Валько буде уже завтра.
Підтвердили й те, що завідувачка не перебуває ні на лікарняному, ні у відпустці.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Вона сиділа за столиком з невідомим чоловіком та розпивала горілку, – пише ВІП.
У дитячому садочку виданню повідомили, що сьогодні завідувачки на роботі уже не буде, бо вона, мовляв, пішла у справах. Також зазначили, що на роботі Світлана Валько буде уже завтра.
Підтвердили й те, що завідувачка не перебуває ні на лікарняному, ні у відпустці.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 26
Останні новини
Жахлива аварія під Києвом: постраждало 5 людей
Сьогодні, 17:00
Завідувачка луцького садочка у робочий час випивала в кафе. ФОТО
Сьогодні, 16:23
У Ковелі викрили підпільну заправку
Сьогодні, 16:16
«Майбутнє міста» чи «скриня Пандори»: створили комунальне підприємство «Луцькі ринки»
Сьогодні, 16:15
Медіа
Свій робочий час рахували б.
Автор має право слідкувати і втручатися в чуже життя? Сміливо можна скрінити новину і подавати в суд на людину яка за ними слідкувала..
Так от, ця тьотя - ваш працівник, адже отримує зарплату із ваших податків.
На рахунок "підглядання": за Порошенком, Луценком можна, а за нею - ні?
Автор мудак!!!
Интересно сколько денег дали за этот бред?!
В Європі не так робиться. Там докази обгрунтовані повинні бути, а не фото невідомо ким і коли зроблені. І ці фото не фб мають бути....а як вам надиванах немає що робити, то новини включіть. ..також є про кого поговорити.
Вважаю статтю заказною. Певне посада комусь знадобилась.
В Європі не так робиться. Там докази обгрунтовані повинні бути, а не фото невідомо ким і коли зроблені. І ці фото не фб мають бути....а як вам надиванах немає що робити, то новини включіть. ..також є про кого поговорити.
Вважаю статтю заказною. Певне посада комусь знадобилась.