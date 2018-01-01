Завідувачка луцького садочка у робочий час випивала в кафе. ФОТО

Світлану Валько з чаркою у руках.



Вона сиділа за столиком з невідомим чоловіком та розпивала горілку, – пише



У дитячому садочку виданню повідомили, що сьогодні завідувачки на роботі уже не буде, бо вона, мовляв, пішла у справах. Також зазначили, що на роботі Світлана Валько буде уже завтра.



Підтвердили й те, що завідувачка не перебуває ні на лікарняному, ні у відпустці.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В одному з кафе, що в центрі Луцька, у розпал робочого дня побачили завідувачку дитячого садочка №19з чаркою у руках.Вона сиділа за столиком з невідомим чоловіком та розпивала горілку, – пише ВІП У дитячому садочку виданню повідомили, що сьогодні завідувачки на роботі уже не буде, бо вона, мовляв, пішла у справах. Також зазначили, що на роботі Світлана Валько буде уже завтра.Підтвердили й те, що завідувачка не перебуває ні на лікарняному, ні у відпустці.

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