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Завідувачка луцького садочка у робочий час випивала в кафе. ФОТО

Завідувачка луцького садочка у робочий час випивала в кафе. ФОТО
В одному з кафе, що в центрі Луцька, у розпал робочого дня побачили завідувачку дитячого садочка №19 Світлану Валько з чаркою у руках.

Вона сиділа за столиком з невідомим чоловіком та розпивала горілку, – пише ВІП.

У дитячому садочку виданню повідомили, що сьогодні завідувачки на роботі уже не буде, бо вона, мовляв, пішла у справах. Також зазначили, що на роботі Світлана Валько буде уже завтра.

Підтвердили й те, що завідувачка не перебуває ні на лікарняному, ні у відпустці.


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Теги: освіта, педагог
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Коментарі 26
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Невже вам дурікам немає чим зайнятися,як за людьми спостерігати？А ти чого там сидів у робочий час？
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в чужих руках... як це славно по-україньшьки!
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всі вони такі.... от Директорка 24 школи встигає і в Європу кілька разів з'їздити під час навчального процесу... і каву в Опері випити... і вона це не приховує ...все видно на її сторінці у Фейсбуці
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Згідна з Вами, Іван, на всі 100%. Самі без роботи напевно, тому є час всяку мерзоту про людей писати!!!
Свій робочий час рахували б.
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Якщо людина на роботі, їй за цей час йде оплата. З фото видно що завідувач чаркує та держава щей оплачує це!!!
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Не бачу в цьому нічого кримінального...а от автору цих фото ганьба, щоб ось так підло спостерігати , а потім писати всякі дурниці. Напевно є якась особиста образа, щоб ось так стежити за людиною.
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Не бачу в цьому нічого кримінального...а от автору цих фото ганьба, щоб ось так підло спостерігати , а потім писати всякі дурниці. Напевно є якась особиста образа, щоб ось так стежити за людиною.
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Невідомий чоловік - її чоловік.
Автор має право слідкувати і втручатися в чуже життя? Сміливо можна скрінити новину і подавати в суд на людину яка за ними слідкувала..

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В закладі є відеонагляд і легко можна перевірити хто саме сидів за столиком навпроти
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Скучно стало на роботі..... вирішила піти і бахнути горілочки))))
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а що б ви сказали, побачивши в такій ситуації свого працівника? Напевно, "я тобі, сукін син, зарплату плачу, а ти горілку в робочий час хляєш?"
Так от, ця тьотя - ваш працівник, адже отримує зарплату із ваших податків.
На рахунок "підглядання": за Порошенком, Луценком можна, а за нею - ні?
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Пригадував, де я бачив це свиняче пяне рило. Пригадав. 26 травня 2016 році в цьому садку 10 дітей підхопили сальмонелу. Були у важкому стані. Відкупилась. Там хробаки по кухні повзають. Хіба є час за горілкою займатись роботою?!
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Вона в бар на бляхах приїхала.
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В Європі вже було б поставлене питання по звільнення даної особи, за розпитя алконапоїв в робочий час, та ще й находчись не своєму робочому місці. Треба звільнити щоб іншим була наука. Є дуже багато випадків розпиття алкоголю саме в навчальних закладах, але ж всі мовчать, такі ми українці
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Знаєте що люди, може і сиділа може і випивала. Але роботу вона свою знає. Садочок просто класс. Порядок там капітальний. І взагалі ви що всі святі там.? Що Ви робили в робочий час в кафе?
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Нема за чим дивитись і нема більш про що писати?
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Заказуха чистой воды!!!
Автор мудак!!!
Интересно сколько денег дали за этот бред?!
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Шановні прихильникі Світлани Йосипівни (завідуючої), хочу вам нагадати, що не так давно, ми всі дружно переживали за події на Майдані, де - хто приймав участь в противостояні. Так от: це було все для того, щоб МИ - УКРАЇНЦІ, наблизились до Європейської спільноти, стали членами Євросоюзу, побороти "старий" режим, чи не так ???? Як би , шановна Світлана Йосипівна, вчинила так в Європейській державі, то з ранку - вона б написала заяву на звільнення, в кращому випадку , за власним бажанням. А тут - в неї стількі прихильників, BINGO !!!! Тоді, як що Вас все влаштовує, то не плачте і не стогніть, що малі зарплати, що комуналка велика, що в садочку побори.... і т.д. Це не припустимо, що найменше - завідуюча могла б написати заяву на "відгул", чи дочекатися кінця робочого дня.А не частувати оковиту в робочий час . Ми ж йдем в Європу, то і вимоги теж мусять бути Європейські. Звільнити на.....ер.
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Ой в нас вчителька давала нам завдання а сама пів уроку сиділа в друзях напроти школи, і нічого ніхто не фоткав)всі знали, а твт чого до жінки пристали
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Ага, "заказ", а заведующая не при делах, так просто бухает и всё. Ей уже в нарко пора, хотя бы прокапаться.А автору РЕСПЕКТ, побольше бы таких СОЗНАТЕЛЬНЫХ граждан, гляди и Украину бы быстрее построили, а не сидели и покрывали : алкашей, кондиционеров,кумовей, и т.д .
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В 24 школі, починаючи ще з Зюзь З.Г. ,з директорами не все гаразд, як і в Києві з мерами. То Мишковець, то Калуш, один краще іншого.
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А нічого, що це порушення недоторканності приватного життя ,ст.182 Кримінального Кодексу України
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Пане "адвокат" для застосування ст.182 ККУ, вона повинна була сидіти в дома, у вільний від роботи час, тоді могла б і "під столом валятись". А тут вона знаходиться у громадьскому місці, і до того ж вона є посадова особа, а те що зробив автор, можна вважати- зафіксував правопорушення! Може Він, автор, є журналістом, по за штатним.
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Не розумію.....кажете про Європу?
В Європі не так робиться. Там докази обгрунтовані повинні бути, а не фото невідомо ким і коли зроблені. І ці фото не фб мають бути....а як вам надиванах немає що робити, то новини включіть. ..також є про кого поговорити.
Вважаю статтю заказною. Певне посада комусь знадобилась.
Відповісти
Не розумію.....кажете про Європу?
В Європі не так робиться. Там докази обгрунтовані повинні бути, а не фото невідомо ким і коли зроблені. І ці фото не фб мають бути....а як вам надиванах немає що робити, то новини включіть. ..також є про кого поговорити.
Вважаю статтю заказною. Певне посада комусь знадобилась.
Відповісти
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