Міні-замок Любарта: у Луцьку встановлять бронзовий макет пам'ятки для незрячих

У Луцьку хочуть встановити бронзовий макет замку Любарта для людей з вадами зору.Про це стало відомо 31 січня під час засідання сесії міської ради.Радник міського головирозповів, що такий макет стане привабливою туристичною цікавинкою.Люди, які на власні очі не можуть побачити Луцький замок, таким чином зможуть хоча б на дотик відчути та уявити, як він виглядає.Це важливо, оскільки до міста приїжджає багато туристів з вадами зору, адже тут студія друку шрифтом Брайля, осередок Всеукраїнської громадської організації людей із інвалідністю по зору «Генерація успішної дії» та інші організації.Депутатпоцікавився, чому макет має бути саме з бронзи і чи не можна зробити його, приміром, із заліза.Як виявилося, подібні скульптури є в інших містах і там вони зроблені саме з бронзи.Презентувати макет планують на День міста.