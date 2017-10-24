вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Міні-замок Любарта: у Луцьку встановлять бронзовий макет пам'ятки для незрячих

Міні-замок Любарта: у Луцьку встановлять бронзовий макет пам'ятки для незрячих
У Луцьку хочуть встановити бронзовий макет замку Любарта для людей з вадами зору.

Про це стало відомо 31 січня під час засідання сесії міської ради.

Радник міського голови Ігор Поліщук розповів, що такий макет стане привабливою туристичною цікавинкою.

Люди, які на власні очі не можуть побачити Луцький замок, таким чином зможуть хоча б на дотик відчути та уявити, як він виглядає.
Це важливо, оскільки до міста приїжджає багато туристів з вадами зору, адже тут студія друку шрифтом Брайля, осередок Всеукраїнської громадської організації людей із інвалідністю по зору «Генерація успішної дії» та інші організації.

Депутат Павло Данильчук поцікавився, чому макет має бути саме з бронзи і чи не можна зробити його, приміром, із заліза.
Як виявилося, подібні скульптури є в інших містах і там вони зроблені саме з бронзи.

Презентувати макет планують на День міста.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: бронзовий макет, незрячі, Луцьк, замок Любарта
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
А коли ви нарешті звернете увагу на жалюгідне життя більшої половини пенсіонерів майже бомжів.
Відповісти
Вибір редактора
«Тонни г...а» і «проплачені люди»: луцький депутат про «методи» «УКРОПу»
На Волині судитимуть голову громади-висуванця «УКРОПу»
Луцьк очима змії: унікальні фото
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Маленький українець знайшов помилку в британській енциклопедії. ВІДЕО
Сьогодні, 17:10
Жахлива аварія під Києвом: постраждало 5 людей
Сьогодні, 17:00
Міні-замок Любарта: у Луцьку встановлять бронзовий макет пам'ятки для незрячих
Сьогодні, 16:35
Завідувачка луцького садочка у робочий час випивала в кафе. ФОТО
Сьогодні, 16:23
У Ковелі викрили підпільну заправку
Сьогодні, 16:16
Схожі новини
Презентували проект «Луцьк у долонях» Презентували проект «Луцьк у долонях»
24 жовтень, 2017, 21:28
У пітьмі: як живуть у Луцьку люди з вадами зору У пітьмі: як живуть у Луцьку люди з вадами зору
26 вересень, 2017, 21:49
У Луцьку покажуть фільм для незрячих У Луцьку покажуть фільм для незрячих
08 серпень, 2017, 10:44
У Луцьку покажуть кіно для незрячих У Луцьку покажуть кіно для незрячих
04 серпень, 2017, 18:12
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Луцьк очима змії: унікальні фото
30 січень, 13:38
 3
На Волинь приїде Порошенко. ДОПОВНЕНО
Сьогодні, 12:55
 2
Крадіжка бізнесмена: запхали в автомобіль і зникли в невідомому напрямку
Сьогодні, 17:20
 1
Міні-замок Любарта: у Луцьку встановлять бронзовий макет пам'ятки для незрячих
Сьогодні, 16:35
 1
Завідувачка луцького садочка у робочий час випивала в кафе. ФОТО
Сьогодні, 16:23
 1
Медіа
відео
1/8