Маленький українець знайшов помилку в британській енциклопедії. ВІДЕО

Захар Лісковий – 7-річний українець, який живе із батьками у США, помітив, що в енциклопедії літак «Мрія» назвали російським.



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Через цю помилку юнак записав емоційне відеозвернення до видавництва. Він висловив надію, що помилку виправлять.



«Мрія» – це український літак, а не російський. Сотні тисяч дітей та дорослих вже прочитали цей хибний факт. За допомогою мого відео я звертаюся до редакторів і видавців енциклопедії і прошу вас підтримати мене. Ми, як читачі, заслуговуємо правдивих фактів і правдивої інформації. Я сподіваюся, що видавці книги побачать моє звернення і виправлять помилку»,– сказав хлопець.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. – 7-річний українець, який живе із батьками у США, помітив, що в енциклопедії літак «Мрія» назвали російським.Про це повідомляє 24 канал з посиланням на «Голос Америки».Через цю помилку юнак записав емоційне відеозвернення до видавництва. Він висловив надію, що помилку виправлять.«Мрія» – це український літак, а не російський. Сотні тисяч дітей та дорослих вже прочитали цей хибний факт. За допомогою мого відео я звертаюся до редакторів і видавців енциклопедії і прошу вас підтримати мене. Ми, як читачі, заслуговуємо правдивих фактів і правдивої інформації. Я сподіваюся, що видавці книги побачать моє звернення і виправлять помилку»,– сказав хлопець.

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