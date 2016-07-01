Маленький українець знайшов помилку в британській енциклопедії. ВІДЕО
Сьогодні, 17:10
Захар Лісковий – 7-річний українець, який живе із батьками у США, помітив, що в енциклопедії літак «Мрія» назвали російським.
Про це повідомляє 24 канал з посиланням на «Голос Америки».
Через цю помилку юнак записав емоційне відеозвернення до видавництва. Він висловив надію, що помилку виправлять.
«Мрія» – це український літак, а не російський. Сотні тисяч дітей та дорослих вже прочитали цей хибний факт. За допомогою мого відео я звертаюся до редакторів і видавців енциклопедії і прошу вас підтримати мене. Ми, як читачі, заслуговуємо правдивих фактів і правдивої інформації. Я сподіваюся, що видавці книги побачать моє звернення і виправлять помилку»,– сказав хлопець.
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Про це повідомляє 24 канал з посиланням на «Голос Америки».
Через цю помилку юнак записав емоційне відеозвернення до видавництва. Він висловив надію, що помилку виправлять.
«Мрія» – це український літак, а не російський. Сотні тисяч дітей та дорослих вже прочитали цей хибний факт. За допомогою мого відео я звертаюся до редакторів і видавців енциклопедії і прошу вас підтримати мене. Ми, як читачі, заслуговуємо правдивих фактів і правдивої інформації. Я сподіваюся, що видавці книги побачать моє звернення і виправлять помилку»,– сказав хлопець.
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