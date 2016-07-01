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Маленький українець знайшов помилку в британській енциклопедії. ВІДЕО

Маленький українець знайшов помилку в британській енциклопедії. ВІДЕО
Захар Лісковий – 7-річний українець, який живе із батьками у США, помітив, що в енциклопедії літак «Мрія» назвали російським.

Про це повідомляє 24 канал з посиланням на «Голос Америки».

Через цю помилку юнак записав емоційне відеозвернення до видавництва. Він висловив надію, що помилку виправлять.

«Мрія» – це український літак, а не російський. Сотні тисяч дітей та дорослих вже прочитали цей хибний факт. За допомогою мого відео я звертаюся до редакторів і видавців енциклопедії і прошу вас підтримати мене. Ми, як читачі, заслуговуємо правдивих фактів і правдивої інформації. Я сподіваюся, що видавці книги побачать моє звернення і виправлять помилку»,– сказав хлопець.



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Теги: британська енциклопедія, український літак, помилка
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Коментарі 3
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"Мрія", він же АН-225 (найбільший за розмірами та вантажопід'ємністю) в СВІТІ!! Розроблений і створений в АКБ ім.Антонова у Харкові!! і ссср тут навіть ні до чого! це УКРАЇНСЬКИЙ ЛІТАК!!! який вражає увесь світ!
хай ще про танк Т92 напишуть, посміємось разом...
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забув додати, ще танк Т80 ОБТ, теж "дуже москалі роблять", не кажучи про БТР-80 та БТР-82
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Першоджерело тут: https://www.youtube.com/watch?v=EhUbq9beuQQ&t=6s
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