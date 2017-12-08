Крадіжка бізнесмена: запхали в автомобіль і зникли в невідомому напрямку





Про це повідомляє



Інцидент стався близько 14:20 недалеко від станції метро "Харківська".



Як розповіло джерело, кілька людей в масках біля будинку на проспекті Бажана, 3г, схопили чоловіка і, посадивши його в темний мікроавтобус, зникли.



Перед цим нападники зробили кілька пострілів.



За даними джерела, викрадений займається бізнесом з обміну валют.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Дарницькому районі Києва невідомі на очах у перехожих влаштували стрілянину та викрали бізнесмена.Про це повідомляє 24 канал , посилаючись на "Обозреватель".Інцидент стався близько 14:20 недалеко від станції метро "Харківська".Як розповіло джерело, кілька людей в масках біля будинку на проспекті Бажана, 3г, схопили чоловіка і, посадивши його в темний мікроавтобус, зникли.Перед цим нападники зробили кілька пострілів.За даними джерела, викрадений займається бізнесом з обміну валют.

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