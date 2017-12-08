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Крадіжка бізнесмена: запхали в автомобіль і зникли в невідомому напрямку

Крадіжка бізнесмена: запхали в автомобіль і зникли в невідомому напрямку
У Дарницькому районі Києва невідомі на очах у перехожих влаштували стрілянину та викрали бізнесмена.

Про це повідомляє 24 канал, посилаючись на "Обозреватель".

Інцидент стався близько 14:20 недалеко від станції метро "Харківська".

Як розповіло джерело, кілька людей в масках біля будинку на проспекті Бажана, 3г, схопили чоловіка і, посадивши його в темний мікроавтобус, зникли.

Перед цим нападники зробили кілька пострілів.

За даними джерела, викрадений займається бізнесом з обміну валют.

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Теги: викрадення, бізнесмен, Київ
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