У Луцьку стартував «Доступний кінотеатр для пенсіонерів». ФОТО





Проект націлений залучити людей старшого покоління до сучасних культурних подій у Луцьку, - пише ІА



Перший показ, який стартував з історичного фільму "Темні часи", для лучан відбувся у середу, 31 січня. На кіноперегляд прийшли близько сотні охочих пенсіонерів.



"Якщо чесно, то ми дуже давно тут були, ще з тих колишніх часів. Нам цікаво подивитися фільм про Вінстона Черчілля", – повідомила пані Олександра перед початком сеансу.



Коли ж кінозал був заповнений, до лучан звернувся активіст ГР "Свідомі" Євгеній Мікоян, який розповів про старт нового проекту та побажав усім приємного перегляду.



Активіст Громадянського руху Свідомі Євгеній Мікоян



Співзасновник Громадянського руху "Свідомі" Тарас Шкітер зауважив, що ідея проекту "Доступний кінотеатр для пенсіонерів" зародилася ще навесні і дуже добре, що її вдалося реалізувати.



"Основна мета проекту – це зробити кіно, яке нині популярне і визнане у всьому світі, доступним для пенсіонерів. Такі кінопокази ми організували для того, щоб люди могли цікаво проводити час, збагачуватись культурним життям. Адже у Луцьку не так багато місць, де пенсіонери могли б розважитись, відпочити, поспілкуватися зі своїми друзями. Головне – щоб люди старшого віку отримали позитивні емоції у цьому проекті, адже більшість з них не були в кінотеатрах або відвідували їх досить давно, а в таких сучасних кінотеатрах переважно взагалі не були. Ми хочемо усім охочим показати цікаві фільми провідних українських та світових режисерів. Сьогодні був старт, але цей наш проект буде продовжуватися і надалі. Нам приємно, що всі пенсіонери позитивно відгукуються про захід і вже хочуть продовження", – розповів Тарас Шкітер.



Тарас Шкітер



Після перегляду кінострічки жінки й чоловіки охоче ділилися враженнями та дякували за організацію такого заходу.



"Передусім варто подякувати Андрію Покровському (засновник Громадянського руху "СВІДОМІ" – К.) і тим людям, які з ним співпрацюють. Ідея, мені здається, варта уваги. Крім цього, хочу сказати, що найприємніше зустріти багато знайомих людей у кінозалі, поспілкуватися, адже у спільноті народжуються хороші думки. На жаль, останнім часом не часто ходимо на кіно в силу різних обставин. На превеликий жаль, телевізор, той ящик чотирикутний, багатьом замінив спілкування із зовнішнім світом. Але треба виправляти ситуацію", – поділився враженнями після кіноперегляду Володимир Володимирович.



Жінки, своєю чергою, жартома радили кінострічку до перегляду у Верховній Раді.



"Ми в захваті – ці нові технології і зображення. Дуже сподобався фільм із такою цікавою і харизматичною особистістю. Ми сьогодні не просто дивилися, а прямісінько контактували з Черчілем. Фільм надзвичайно актуальний. Дякуємо за таку увагу до нашого покоління, бо ми в силу різних обставин проходимо повз таких закладів. Насправді ми, певно, 35-40 років не були в кінозалі, а сьогоднішній фільм просто перевершив наші сподівання. Ми щиро вдячні за цю програму", – подякувала організаторам Людмила Василівна із подругами.



На безкоштовний кіносеанс фільм можуть потрапити усі категорії пенсіонерів:



- по віку;



- по інвалідності;



- за вислугою років;



- у разі втрати годувальника.



Наступний кіноперегляд у рамках проекту "Доступний кінотеатр для пенсіонерів" відбудеться в другій половині лютого. Усі деталі організатори заходу повідомляють додатково.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Громадянський рух "Свідомі" спільно із РЦ "Промінь" та "MULTIPLEX" запустили соціальний проект "Доступний кінотеатр для пенсіонерів". Він передбачає регулярні безкоштовні покази популярних українських і закордонних фільмів.Проект націлений залучити людей старшого покоління до сучасних культурних подій у Луцьку, - пише ІА Конкурент Перший показ, який стартував з історичного фільму "Темні часи", для лучан відбувся у середу, 31 січня. На кіноперегляд прийшли близько сотні охочих пенсіонерів."Якщо чесно, то ми дуже давно тут були, ще з тих колишніх часів. Нам цікаво подивитися фільм про Вінстона Черчілля", – повідомила пані Олександра перед початком сеансу.Коли ж кінозал був заповнений, до лучан звернувся активіст ГР "Свідомі", який розповів про старт нового проекту та побажав усім приємного перегляду.Співзасновник Громадянського руху "Свідомі"зауважив, що ідея проекту "Доступний кінотеатр для пенсіонерів" зародилася ще навесні і дуже добре, що її вдалося реалізувати."Основна мета проекту – це зробити кіно, яке нині популярне і визнане у всьому світі, доступним для пенсіонерів. Такі кінопокази ми організували для того, щоб люди могли цікаво проводити час, збагачуватись культурним життям. Адже у Луцьку не так багато місць, де пенсіонери могли б розважитись, відпочити, поспілкуватися зі своїми друзями. Головне – щоб люди старшого віку отримали позитивні емоції у цьому проекті, адже більшість з них не були в кінотеатрах або відвідували їх досить давно, а в таких сучасних кінотеатрах переважно взагалі не були. Ми хочемо усім охочим показати цікаві фільми провідних українських та світових режисерів. Сьогодні був старт, але цей наш проект буде продовжуватися і надалі. Нам приємно, що всі пенсіонери позитивно відгукуються про захід і вже хочуть продовження", – розповів Тарас Шкітер.Після перегляду кінострічки жінки й чоловіки охоче ділилися враженнями та дякували за організацію такого заходу."Передусім варто подякувати(засновник Громадянського руху "СВІДОМІ" – К.) і тим людям, які з ним співпрацюють. Ідея, мені здається, варта уваги. Крім цього, хочу сказати, що найприємніше зустріти багато знайомих людей у кінозалі, поспілкуватися, адже у спільноті народжуються хороші думки. На жаль, останнім часом не часто ходимо на кіно в силу різних обставин. На превеликий жаль, телевізор, той ящик чотирикутний, багатьом замінив спілкування із зовнішнім світом. Але треба виправляти ситуацію", – поділився враженнями після кіноперегляду Володимир Володимирович.Жінки, своєю чергою, жартома радили кінострічку до перегляду у Верховній Раді."Ми в захваті – ці нові технології і зображення. Дуже сподобався фільм із такою цікавою і харизматичною особистістю. Ми сьогодні не просто дивилися, а прямісінько контактували з Черчілем. Фільм надзвичайно актуальний. Дякуємо за таку увагу до нашого покоління, бо ми в силу різних обставин проходимо повз таких закладів. Насправді ми, певно, 35-40 років не були в кінозалі, а сьогоднішній фільм просто перевершив наші сподівання. Ми щиро вдячні за цю програму", – подякувала організаторам Людмила Василівна із подругами.На безкоштовний кіносеанс фільм можуть потрапити усі категорії пенсіонерів:- по віку;- по інвалідності;- за вислугою років;- у разі втрати годувальника.Наступний кіноперегляд у рамках проекту "Доступний кінотеатр для пенсіонерів" відбудеться в другій половині лютого. Усі деталі організатори заходу повідомляють додатково.

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