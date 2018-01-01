У Луцьку на Львівській виросте ще одна багатоповерхівка

Депутати Луцькради змінили цільове призначення земельної ділянки на вулиці Львівській, 102 – відтепер тут дозволене багатоквартирне житлове будівництво.Про це йшлося під час сесії Луцької міської рали 31 січня.До міськради звернувся підприємецьіз проханням змінити цільове призначення його ділянки площею 0,1000 га. Раніше Ділянка була призначена для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд. Проте Юзва подав прохання змінити його на « будівництво і обслуговування багатоквартирного житлового будинку з об’єктами торгово-розважальної та ринкової інфраструктури».Натомість, за словами керівника земельної комісії Луцькради, чоловік зобов'язувався передати у для міської ради дві квартири загальною площею 100 метрів квадратних. Мовляв, це дуже вигідна пропозиція. Однак депутатнагадав, що ділянка скандальна – саме звідси «знесли» підприємців ринку на Львівській, не мають де подітися. Між тим, депутата цікавили, який будинок планують зводити. Йому відповіли, що планують 9-поверховий дім.До слова, у процесі обговорення зазначили, що Юзва також звів будинок через одну ділянку. Однак земля досі лишається у комунальній власності. Натомість начальник управління земельних ресурсівповідомив, що такою вона й залишиться, а використовуватимуть її для облаштування інфраструктури.Зрештою, з другої спроби депутати таки дали дозвіл на зміну цільового призначення ділянки.