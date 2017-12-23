«Для чого робити з гарного парку сміттєзвалище?» - «крик душі» від лучанки

Лучанка Вікторія Возняк опублікувала фото сміття в парку на вулиці Потебні."Не можу підібрати слів! Обуренню не вистачає меж!!! Можливо якось місцева влада відреагує!!! Це наш парк, наш луг, його офіційна назва - ботанічний сад Волинь, він знаходиться по вул. Потебні, район Львівської, хто не знає", - пише вона в Facebook у коментарі до фото."Зимою тут дуже класні гірки, діти катаються на санчатах, а літом сюди люди звідусіль приїжджають на пікніки, тут така краса літом, така гарна природа! Але цю всю красу псують і загаджують всякі різні людішки, бидло одним словом, які мало того,що залишають після себе сміття, так ще і з дому приносять і викидають його!""Для чого це робити, для чого робити з такого гарного парку сміттєзвалище?! Ви ж потім, літом прийдете сюди відпочивати!"