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Фура розтрощила тротуар у центрі Шацька

Фура розтрощила тротуар у центрі Шацька
У волинському райцентрі Шацьк вантажівка зруйнувала тротуар. Водій із місця події зник.

Про це повідомляє Район. Шацьк.

Як розповіли очевидці, випадок трапився вечірньої пори. По вулиці 50 років Перемоги фура, розвертаючись, вперлася колесами в бордюр, внаслідок чого було пошкоджено бруківку на тротуарі.

Транспорт, нашкодивши, з місця події поїхав, а от місцева влада вже «ламає голову», як полагодити тротуар майже в самому центрі селища.


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Теги: тротуар, інцидент
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