Фотограф зафіксував рідкісне астрономічне явище в небі над Луцьком

Відомий волинський фотограффіксував на світлинах місячні затемнення у небі над Луцьком протягом 20 років.Видовищні знімки Чухрай оприлюднив на своїй сторінці у Facebook.«Cічень прощається з нами колосальним місячним затемненням - червоний місяць. На жаль, на наших широтах сьогодні це явище недоступне, але резерв Верховного Фотокомандування займається такими астрономічними явищами більше 20-ти років, тому лучанам для загального розвитку публікує коротку добірку фаз затемнення з недалекого минулого», - йдеться у дописі Чухрая.Нагадаємо, місячне затемнення, супермісяць й «блакитний Місяць» можна буде спостерігати 31 січня. Останній раз одразу три астрономічні явища сталися 30 грудня 1982 року для східної півкулі та 31 березня 1866 року для західної.