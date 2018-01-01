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Фотограф зафіксував рідкісне астрономічне явище в небі над Луцьком

Фотограф зафіксував рідкісне астрономічне явище в небі над Луцьком
Відомий волинський фотограф Віктор Чухрай фіксував на світлинах місячні затемнення у небі над Луцьком протягом 20 років.

Видовищні знімки Чухрай оприлюднив на своїй сторінці у Facebook.

«Cічень прощається з нами колосальним місячним затемненням - червоний місяць. На жаль, на наших широтах сьогодні це явище недоступне, але резерв Верховного Фотокомандування займається такими астрономічними явищами більше 20-ти років, тому лучанам для загального розвитку публікує коротку добірку фаз затемнення з недалекого минулого», - йдеться у дописі Чухрая.

Нагадаємо, місячне затемнення, супермісяць й «блакитний Місяць» можна буде спостерігати 31 січня. Останній раз одразу три астрономічні явища сталися 30 грудня 1982 року для східної півкулі та 31 березня 1866 року для західної.


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Теги: цікаво
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