Лучанка завоювала три медалі на Кубку світу
31 січень, 23:07
Луцька паралімпійка Юлія Батенкова-Бауман здобула три нагороди на Кубку світу з лижних видів спорту.
Про це пише Вісник і К.
У Німеччині завершився кубок світу з лижних видів спорту серед спортсменів-паралімпійців. В українській команді успішно виступала лучанка Юлія Батенкова-Бауман. До «золота» і «срібла» двох перших днів вона додала ще одну срібну медаль.
У загальному заліку збірна України посіла друге місце. В активі нашої збірної 21 нагорода: 5 золотих, 7 срібних та 9 бронзових.
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Про це пише Вісник і К.
У Німеччині завершився кубок світу з лижних видів спорту серед спортсменів-паралімпійців. В українській команді успішно виступала лучанка Юлія Батенкова-Бауман. До «золота» і «срібла» двох перших днів вона додала ще одну срібну медаль.
У загальному заліку збірна України посіла друге місце. В активі нашої збірної 21 нагорода: 5 золотих, 7 срібних та 9 бронзових.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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