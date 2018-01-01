Лучанка завоювала три медалі на Кубку світу

Юлія Батенкова-Бауман здобула три нагороди на Кубку світу з лижних видів спорту.



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У Німеччині завершився кубок світу з лижних видів спорту серед спортсменів-паралімпійців. В українській команді успішно виступала лучанка Юлія Батенкова-Бауман. До «золота» і «срібла» двох перших днів вона додала ще одну срібну медаль.



У загальному заліку збірна України посіла друге місце. В активі нашої збірної 21 нагорода: 5 золотих, 7 срібних та 9 бронзових.





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