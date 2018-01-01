На Волині через кір на «карантин» відправили цілий клас

У ковельській школі № 10 зафіксували випадок кору в дитини. Тому в навчальному закладі намагаються максимально ізолювати цілий клас від решти учнів.Про це йдеться у повідомленні на сторінці Ковельського МТМО у Facebook.Адміністрація МТМО і керівництво Ковельського міськрайонного відділу ДУ «Волинського обласного лабораторного центру МОЗ» розробили план протиепідемічних заходів для локалізації випадку кору в у школі № 10 в Ковелі. Згідно з ним передбачено максимальну можливу ізоляцію класу в межах навчального закладу від іншого колективу на 21 день.«Ведеться медичне спостереження за контактними особами. Проведено щеплення проти кору контактним учням ЗОШ №10 згідно інформованої згоди батьків. Посилено санітарно-гігієнічні міроприємства по цілому навчальному закладу», - йдеться у повідомленні.