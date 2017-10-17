Підліток на Волині вимагає від влади додаткову маршрутку

Давид Козка просить запустити додаткове маршрутне таксі.



Про ініціативу молодого жителя селища Маневичі пише



«Дорогі маневиччани, на жаль, я ще неповнолітній громадянин, тому не можу написати петицію. Наші Маневичі розбудовуються, і вже дійсно не вистачає «маршруток», - заявив Козка.



Юнак зазначив, що шлях від його вулиці до вулиці Східної займає 40 хвилин.



«Може, я маю однодумців, то давайте втілювати ідеї в реальність!» - написав Давид Козка.



Люди підтримують ініціативу хлопця, дехто пропонує ідеї, які можна зробити на заміну маршрутного таксі.



«Було б доцільніше для таких потреб зробити прокат скутерів: з плюсів - 1. береш в любий час в точці прокату, їдеш куди потрібно, а не за маршрутом. Можеш їздити хоч цілий день. Точок прокату повинно бути декілька.



Ніхто не їздить, то й порожнім не потрібно кружляти по маршруту та спалювати недешеве паливо. Якщо не вмієш керувати - відвозить водій за адресою. З мінусів - не для зими, дощу, малих дітей та людей літнього віку», - запропонував односельчанин Давида Олександр Самчук.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селищі Маневичі 16-річний активістпросить запустити додаткове маршрутне таксі.Про ініціативу молодого жителя селища Маневичі пише Волинь24 «Дорогі маневиччани, на жаль, я ще неповнолітній громадянин, тому не можу написати петицію. Наші Маневичі розбудовуються, і вже дійсно не вистачає «маршруток», - заявив Козка.Юнак зазначив, що шлях від його вулиці до вулиці Східної займає 40 хвилин.«Може, я маю однодумців, то давайте втілювати ідеї в реальність!» - написав Давид Козка.Люди підтримують ініціативу хлопця, дехто пропонує ідеї, які можна зробити на заміну маршрутного таксі.«Було б доцільніше для таких потреб зробити прокат скутерів: з плюсів - 1. береш в любий час в точці прокату, їдеш куди потрібно, а не за маршрутом. Можеш їздити хоч цілий день. Точок прокату повинно бути декілька.Ніхто не їздить, то й порожнім не потрібно кружляти по маршруту та спалювати недешеве паливо. Якщо не вмієш керувати - відвозить водій за адресою. З мінусів - не для зими, дощу, малих дітей та людей літнього віку», - запропонував односельчанин Давида

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