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Підліток на Волині вимагає від влади додаткову маршрутку

Підліток на Волині вимагає від влади додаткову маршрутку
У селищі Маневичі 16-річний активіст Давид Козка просить запустити додаткове маршрутне таксі.

Про ініціативу молодого жителя селища Маневичі пише Волинь24.

«Дорогі маневиччани, на жаль, я ще неповнолітній громадянин, тому не можу написати петицію. Наші Маневичі розбудовуються, і вже дійсно не вистачає «маршруток», - заявив Козка.

Юнак зазначив, що шлях від його вулиці до вулиці Східної займає 40 хвилин.

«Може, я маю однодумців, то давайте втілювати ідеї в реальність!» - написав Давид Козка.

Люди підтримують ініціативу хлопця, дехто пропонує ідеї, які можна зробити на заміну маршрутного таксі.

«Було б доцільніше для таких потреб зробити прокат скутерів: з плюсів - 1. береш в любий час в точці прокату, їдеш куди потрібно, а не за маршрутом. Можеш їздити хоч цілий день. Точок прокату повинно бути декілька.

Ніхто не їздить, то й порожнім не потрібно кружляти по маршруту та спалювати недешеве паливо. Якщо не вмієш керувати - відвозить водій за адресою. З мінусів - не для зими, дощу, малих дітей та людей літнього віку», - запропонував односельчанин Давида Олександр Самчук.



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Теги: маршрутка, Волинь
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Коментарі 1
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Такий малий а вже атавіста.
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