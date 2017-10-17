Підліток на Волині вимагає від влади додаткову маршрутку
Сьогодні, 01:31
У селищі Маневичі 16-річний активіст Давид Козка просить запустити додаткове маршрутне таксі.
Про ініціативу молодого жителя селища Маневичі пише Волинь24.
«Дорогі маневиччани, на жаль, я ще неповнолітній громадянин, тому не можу написати петицію. Наші Маневичі розбудовуються, і вже дійсно не вистачає «маршруток», - заявив Козка.
Юнак зазначив, що шлях від його вулиці до вулиці Східної займає 40 хвилин.
«Може, я маю однодумців, то давайте втілювати ідеї в реальність!» - написав Давид Козка.
Люди підтримують ініціативу хлопця, дехто пропонує ідеї, які можна зробити на заміну маршрутного таксі.
«Було б доцільніше для таких потреб зробити прокат скутерів: з плюсів - 1. береш в любий час в точці прокату, їдеш куди потрібно, а не за маршрутом. Можеш їздити хоч цілий день. Точок прокату повинно бути декілька.
Ніхто не їздить, то й порожнім не потрібно кружляти по маршруту та спалювати недешеве паливо. Якщо не вмієш керувати - відвозить водій за адресою. З мінусів - не для зими, дощу, малих дітей та людей літнього віку», - запропонував односельчанин Давида Олександр Самчук.
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Про ініціативу молодого жителя селища Маневичі пише Волинь24.
«Дорогі маневиччани, на жаль, я ще неповнолітній громадянин, тому не можу написати петицію. Наші Маневичі розбудовуються, і вже дійсно не вистачає «маршруток», - заявив Козка.
Юнак зазначив, що шлях від його вулиці до вулиці Східної займає 40 хвилин.
«Може, я маю однодумців, то давайте втілювати ідеї в реальність!» - написав Давид Козка.
Люди підтримують ініціативу хлопця, дехто пропонує ідеї, які можна зробити на заміну маршрутного таксі.
«Було б доцільніше для таких потреб зробити прокат скутерів: з плюсів - 1. береш в любий час в точці прокату, їдеш куди потрібно, а не за маршрутом. Можеш їздити хоч цілий день. Точок прокату повинно бути декілька.
Ніхто не їздить, то й порожнім не потрібно кружляти по маршруту та спалювати недешеве паливо. Якщо не вмієш керувати - відвозить водій за адресою. З мінусів - не для зими, дощу, малих дітей та людей літнього віку», - запропонував односельчанин Давида Олександр Самчук.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
Такий малий а вже атавіста.
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