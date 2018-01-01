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Госпіталі в Луцьку отримали допомогу з Німеччини

Госпіталі в Луцьку отримали допомогу з Німеччини
Волинський обласний госпіталь ветеранів війни та Луцький гарнізонний військовий госпіталь отримали меблі з Німеччини.

Про це повідомляє ВРД НСТУ.

Один із благодійних німецьких фондів передав меблі від власника готелю в місті Герфорд. Місцеві ж благодійники привезли подароване до Луцька.

Юрій Дмитрук – сам учасник АТО, воював за Дебальцеве у складі першого батальйону територіальної оборони. Нині очолює обласні спілку ветеранів АТО та центр допомоги учасникам АТО. Докладає зусиль, щоб підтримати медзаклади, в яких лікуються побратими.

«Шафи, телевізори, ліжка, постільна білизна частково була в дуже гарному стані, меблі, такі, яких нам не вистачає, – все це акуратненько ми з нашої спілки з хлопцями розбирали-підписували, завантажували і переправили сюди», – розповів Юрій Дмитрук.

Уся допомога вже розподілена між відділеннями, – каже головний лікар обласного госпіталю ветеранів війни Тетяна Масікова. Найбільше оновили відділення реабілітації учасників АТО. За рік їх у медустанові пролікували більше тисячі. І це вже не перша підтримка, яку благодійники надають лікувальній установі. Співпраця з Юрієм Дмитруком дає можливість вирішити питання, що зараз не передбачені державним фінансуванням.

«Госпіталь фінансується відповідно до постанови кабінету міністрів про норми грошових витрат на харчі і медикаменти, зарплата виплачується і комунальні послуги. Решта – це завжди скупенько, в усіх закладах. Два роки ми не закупляли вже м’який інвентар: постілі, простирадла, ковдри, подушки», – повідомила Тетяна Масікова.

Частину гуманітарного вантажу отримав і Луцький гарнізонний військовий госпіталь. Меблі вже використовуються в хірургічному, терапевтичному та неврологічному відділеннях, каже заступник командира з тилу Луцького гарнізонного військового госпіталю Олег Березняк.

«Ми забезпечені ліжками, тумбочками, і це нам покращення для відділення, набагато краще, чим оті військові ліжка типу А. Отримали 9 телевізорів. На кожне відділення я роздав по 2 телевізори», – каже Олег Березняк.

Близько 15 гуманітарних вантажів Юрій Дмитрук разом із учасниками спілки ветеранів АТО торік доправили в Україну. Не лише медичним, але й освітнім закладам ця допомога необхідна, каже військовий. Зокрема, обласному ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою, де навчаються діти учасників АТО та сироти.

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Теги: благодійність
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