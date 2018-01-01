4G в Україні: оператори назвали час запуску





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«Ми готові, наразі тестуємо і в березні-квітні стартуємо», - повідомила генеральний директор Vodafone Україна Ольга Устинова.



Аналогічні плани щодо терміну запуску мають й інші оператори. Президент компанії «Київстар» Петро Чернишов також зазначив, що значного підвищення тарифів у зв'язку з впровадженням 4G очікувати не варто.



«Перше, ви всі напевно розумієте, що якщо ми заплатимо ці гроші, нам треба ці гроші якось отримати з наших клієнтів. Але ці гроші ми будемо отримувати не за місяць, і не за рік, це кілька років, окупність розтягнута. Тому якогось драматичного підвищення тарифів точно не буде», - наголосив він.





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