Киянка винесла труп матері і кинула біля будинку
Сьогодні, 05:03
У Києві у дворі будинку на вулиці Милославській виявили тіло жінки.
Про це повідомляють Факти ICTV.
Поліцейські, які прибули за викликом, встановили, що у квартирі на 12-му поверсі померла жінка похилого віку.
Дочка померлої, яка прожила разом з нею, замість того, щоб викликати поліцію, винесла труп на вулицю.
Правоохоронці викликали бригаду невідкладної психіатричної допомоги.
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Про це повідомляють Факти ICTV.
Поліцейські, які прибули за викликом, встановили, що у квартирі на 12-му поверсі померла жінка похилого віку.
Дочка померлої, яка прожила разом з нею, замість того, щоб викликати поліцію, винесла труп на вулицю.
Правоохоронці викликали бригаду невідкладної психіатричної допомоги.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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