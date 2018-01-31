Киянка винесла труп матері і кинула біля будинку





Про це повідомляють



Поліцейські, які прибули за викликом, встановили, що у квартирі на 12-му поверсі померла жінка похилого віку.



Дочка померлої, яка прожила разом з нею, замість того, щоб викликати поліцію, винесла труп на вулицю.



Правоохоронці викликали бригаду невідкладної психіатричної допомоги.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Києві у дворі будинку на вулиці Милославській виявили тіло жінки.Про це повідомляють Факти ICTV Поліцейські, які прибули за викликом, встановили, що у квартирі на 12-му поверсі померла жінка похилого віку.Дочка померлої, яка прожила разом з нею, замість того, щоб викликати поліцію, винесла труп на вулицю.Правоохоронці викликали бригаду невідкладної психіатричної допомоги.

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