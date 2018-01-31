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Киянка винесла труп матері і кинула біля будинку

Киянка винесла труп матері і кинула біля будинку
У Києві у дворі будинку на вулиці Милославській виявили тіло жінки.

Про це повідомляють Факти ICTV.

Поліцейські, які прибули за викликом, встановили, що у квартирі на 12-му поверсі померла жінка похилого віку.

Дочка померлої, яка прожила разом з нею, замість того, щоб викликати поліцію, винесла труп на вулицю.

Правоохоронці викликали бригаду невідкладної психіатричної допомоги.

Киянка винесла труп матері і кинула біля будинку
Киянка винесла труп матері і кинула біля будинку

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Теги: смерть
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