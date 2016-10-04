Чехія хоче більше працівників із України





Особливий акцент при цьому зроблено на кваліфікованих робітників з України, як випливає з інформації на сайті відомства., – пише



«Це відповідь на ситуацію на чеському ринку праці та проблеми чеських роботодавців з наймом робочої сили», – йдеться в повідомленні.



У випадку України пропонується збільшити діючу річну квоту в 9 600 заявок на 10 000 заявок на рік. З них, згідно з рішенням Кабінету від 21 серпня 2017 року, півтори тисячі українців будуть залучатися в сільськогосподарську сферу.



Крім того, уряд вважає за доцільне встановлення щорічних квот для робітників з Монголії і Філіппін – по 1000 людей.



Уряд ставить за мету перед чеськими закордонними дипломатичними установами, серед іншого, також скоротити час обробки заявок. Посольства та генеральні консульства країни вже отримали відповідні розпорядження.



Раніше цього тижня Союз роботодавців Чехії, Торгово-промислова палата Чеської Республіки та Конфедерація чеської промисловості звернулися з листом до уряду в Празі, в якому закликали спростити процедуру найму робочої сили з України. У листі зазначалося, що в країні зараз 132 тисячі відкритих вакансій, головним чином мова йде про сферу ІТ, будівництво, промисловість, електроніку, авто- та машинобудування.



Як відомо, восени 2015 року, в розпал кризи біженців, Чехія прийняла закон, який передбачає істотне спрощення і прискорення видачі віз українським громадянам з технічною освітою – інженерам, технічним фахівцям та фахівцям у сфері IT. Згідно з цим законом майже 3800 українців щороку можуть отримувати чеську робочу візу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. МЗС Чеської Республіки оголосило про намір збільшити квоти на залучення іноземної робочої сили.Особливий акцент при цьому зроблено на кваліфікованих робітників з України, як випливає з інформації на сайті відомства., – пише Укрінформ «Це відповідь на ситуацію на чеському ринку праці та проблеми чеських роботодавців з наймом робочої сили», – йдеться в повідомленні.У випадку України пропонується збільшити діючу річну квоту в 9 600 заявок на 10 000 заявок на рік. З них, згідно з рішенням Кабінету від 21 серпня 2017 року, півтори тисячі українців будуть залучатися в сільськогосподарську сферу.Крім того, уряд вважає за доцільне встановлення щорічних квот для робітників з Монголії і Філіппін – по 1000 людей.Уряд ставить за мету перед чеськими закордонними дипломатичними установами, серед іншого, також скоротити час обробки заявок. Посольства та генеральні консульства країни вже отримали відповідні розпорядження.Раніше цього тижня Союз роботодавців Чехії, Торгово-промислова палата Чеської Республіки та Конфедерація чеської промисловості звернулися з листом до уряду в Празі, в якому закликали спростити процедуру найму робочої сили з України. У листі зазначалося, що в країні зараз 132 тисячі відкритих вакансій, головним чином мова йде про сферу ІТ, будівництво, промисловість, електроніку, авто- та машинобудування.Як відомо, восени 2015 року, в розпал кризи біженців, Чехія прийняла закон, який передбачає істотне спрощення і прискорення видачі віз українським громадянам з технічною освітою – інженерам, технічним фахівцям та фахівцям у сфері IT. Згідно з цим законом майже 3800 українців щороку можуть отримувати чеську робочу візу.

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