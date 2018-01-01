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Курс валют у Луцьку на 1 лютого

Курс валют у Луцьку на 1 лютого
Офіційний курс долара у Луцьку: купівля - 27,575, а продаж - 28,030.

Євро при купівлі становить - 34,135, при продажу - 34,970.

Курс російського рубля: купівля - 0,431, продаж - 0,504.

Щодо польського злотого, то купівля становить - 7,975, продаж - 8,523.

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Теги: курс, валюта, Луцьк
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