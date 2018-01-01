На Волині авто з’їхало в кювет
Сьогодні, 09:20
У Камінь-Каширському районі авто злетіло в кювет.
Про це повідомляють місцеві рятувальники на своїй сторінці у Facebook
Так, 31 січня, о 19:20 до служби 101 надійшло повідомлення, що у селі Грудки Камінь-Каширського району легковий автомобіль Mazda 121 знаходиться в кюветі.
Уже за декілька хвилини до місця виклику прибули співробітники 8-ої Державної пожежно-рятувальної частини міста Каменя-Каширського, та відбуксирували автівку на дорожнє покриття.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляють місцеві рятувальники на своїй сторінці у Facebook
Так, 31 січня, о 19:20 до служби 101 надійшло повідомлення, що у селі Грудки Камінь-Каширського району легковий автомобіль Mazda 121 знаходиться в кюветі.
Уже за декілька хвилини до місця виклику прибули співробітники 8-ої Державної пожежно-рятувальної частини міста Каменя-Каширського, та відбуксирували автівку на дорожнє покриття.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Пожежа на Волині: горіло житло
Сьогодні, 09:29
Луцька «Супернова»: робота кипить на 5-ти будинках. ФОТО*
Сьогодні, 09:28
На Волині авто з’їхало в кювет
Сьогодні, 09:20
Курс валют у Луцьку на 1 лютого
Сьогодні, 09:00
Чехія хоче більше працівників із України
Сьогодні, 08:40
Медіа