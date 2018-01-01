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На Волині авто з’їхало в кювет

На Волині авто з’їхало в кювет
У Камінь-Каширському районі авто злетіло в кювет.

Про це повідомляють місцеві рятувальники на своїй сторінці у Facebook

Так, 31 січня, о 19:20 до служби 101 надійшло повідомлення, що у селі Грудки Камінь-Каширського району легковий автомобіль Mazda 121 знаходиться в кюветі.

Уже за декілька хвилини до місця виклику прибули співробітники 8-ої Державної пожежно-рятувальної частини міста Каменя-Каширського, та відбуксирували автівку на дорожнє покриття.

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Теги: ДТП, аварія, НП
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