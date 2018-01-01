На Волині авто з’їхало в кювет





Про це повідомляють місцеві рятувальники на своїй



Так, 31 січня, о 19:20 до служби 101 надійшло повідомлення, що у селі Грудки Камінь-Каширського району легковий автомобіль Mazda 121 знаходиться в кюветі.



Уже за декілька хвилини до місця виклику прибули співробітники 8-ої Державної пожежно-рятувальної частини міста Каменя-Каширського, та відбуксирували автівку на дорожнє покриття.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Камінь-Каширському районі авто злетіло в кювет.Про це повідомляють місцеві рятувальники на своїй сторінці у FacebookТак, 31 січня, о 19:20 до служби 101 надійшло повідомлення, що у селі Грудки Камінь-Каширського району легковий автомобіль Mazda 121 знаходиться в кюветі.Уже за декілька хвилини до місця виклику прибули співробітники 8-ої Державної пожежно-рятувальної частини міста Каменя-Каширського, та відбуксирували автівку на дорожнє покриття.

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