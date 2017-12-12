У «ПортCity» оприлюднили результати «Великого обміну»*

Майже чотири тонни одягу та взуття було зібрано протягом двох днів соціальної акції «Великий обмін», яка відбувалась в ТРЦ «ПортCity».Більше десяти тисяч волинян стали благодійниками й допомогли людям, які опинились у складних життєвих обставинах.31 січня 112 мішків з одягом та взуттям вагою 3765 кілограм торгово-розважальний центр «ПортCity» передав у соціальний кабінет, що знаходиться у Луцькому міському центрі соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Понад десять тисяч волинян прийшли на першу соціальну акцію «Великий обмін», що відбувалася в ТРЦ протягом двох днів, 27-28 січня.Саме у ці дні можна було віддати одяг та взуття у гарному стані та отримати взамін сертифікат на покупки та розваги у «ПортCity» та гіпермаркеті «Там Там».До слова, саме гіпермаркет «Там Там» дав найбільшу кількість сертифікатів на суму 35 тисяч гривень. Люди, які приносили свої речі могли отримати знижку -50% на розваги у боулінг-клубі «StrikeCity», на арені розваг «GeneratorCity», у кінотеатрі «PremierCity» та дитячому розважальному центрі «FigliMigli».Партнерами проекту стали брендові магазини одягу та взуття, які працюють у ТРЦ ПортCity: PINK, W.E., A.Tan, Jasmine, TomTailor, Pako Lorente, Estro, Columbia, Glamur, on WAVE, Ліга Cпорт, INTERTOP, піцерія Scorini та інші.Чимало людей приносили одяг та взуття не беручи взамін сертифікати. Волонтери давали їм подяки за соціальну активність.