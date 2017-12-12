У «ПортCity» оприлюднили результати «Великого обміну»*
Сьогодні, 17:30
Майже чотири тонни одягу та взуття було зібрано протягом двох днів соціальної акції «Великий обмін», яка відбувалась в ТРЦ «ПортCity».
Більше десяти тисяч волинян стали благодійниками й допомогли людям, які опинились у складних життєвих обставинах.
31 січня 112 мішків з одягом та взуттям вагою 3765 кілограм торгово-розважальний центр «ПортCity» передав у соціальний кабінет, що знаходиться у Луцькому міському центрі соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Понад десять тисяч волинян прийшли на першу соціальну акцію «Великий обмін», що відбувалася в ТРЦ протягом двох днів, 27-28 січня.
Саме у ці дні можна було віддати одяг та взуття у гарному стані та отримати взамін сертифікат на покупки та розваги у «ПортCity» та гіпермаркеті «Там Там».
До слова, саме гіпермаркет «Там Там» дав найбільшу кількість сертифікатів на суму 35 тисяч гривень. Люди, які приносили свої речі могли отримати знижку -50% на розваги у боулінг-клубі «StrikeCity», на арені розваг «GeneratorCity», у кінотеатрі «PremierCity» та дитячому розважальному центрі «FigliMigli».
Партнерами проекту стали брендові магазини одягу та взуття, які працюють у ТРЦ ПортCity: PINK, W.E., A.Tan, Jasmine, TomTailor, Pako Lorente, Estro, Columbia, Glamur, on WAVE, Ліга Cпорт, INTERTOP, піцерія Scorini та інші.
Чимало людей приносили одяг та взуття не беручи взамін сертифікати. Волонтери давали їм подяки за соціальну активність.
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Більше десяти тисяч волинян стали благодійниками й допомогли людям, які опинились у складних життєвих обставинах.
31 січня 112 мішків з одягом та взуттям вагою 3765 кілограм торгово-розважальний центр «ПортCity» передав у соціальний кабінет, що знаходиться у Луцькому міському центрі соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Понад десять тисяч волинян прийшли на першу соціальну акцію «Великий обмін», що відбувалася в ТРЦ протягом двох днів, 27-28 січня.
Саме у ці дні можна було віддати одяг та взуття у гарному стані та отримати взамін сертифікат на покупки та розваги у «ПортCity» та гіпермаркеті «Там Там».
До слова, саме гіпермаркет «Там Там» дав найбільшу кількість сертифікатів на суму 35 тисяч гривень. Люди, які приносили свої речі могли отримати знижку -50% на розваги у боулінг-клубі «StrikeCity», на арені розваг «GeneratorCity», у кінотеатрі «PremierCity» та дитячому розважальному центрі «FigliMigli».
Партнерами проекту стали брендові магазини одягу та взуття, які працюють у ТРЦ ПортCity: PINK, W.E., A.Tan, Jasmine, TomTailor, Pako Lorente, Estro, Columbia, Glamur, on WAVE, Ліга Cпорт, INTERTOP, піцерія Scorini та інші.
Чимало людей приносили одяг та взуття не беручи взамін сертифікати. Волонтери давали їм подяки за соціальну активність.
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