«Хороший ювелір – це хороший слюсар»: лучанин поділився секретами майстерності. ВІДЕО
Сьогодні, 19:21
В останній день січня у світі відзначають День ювеліра. Для лучанина Віктора Шеремети це свято особливе, адже понад 30 років він займається цією справою.
Чоловік є засновником першої на Волині майстерні із виготовлення прикрас, – йдеться в сюжеті ВРД НСТУ.
«Хороший ювелір – це хороший слюсар. Тільки слюсар працює з металами, а ми працюємо з дорогоцінними металами», – каже майстер.
Батько Шеремети ще в радянські часи таємно виготовляв натільні хрестики. «Під час радянської доби був культ виробу, тобто, хрестики в магазинах купити не можна було. Зате всі перші секретарі своїх дітей хрестили і хрестики десь брали. Вони робилися по квартирах, по хатах. Батько трохи займався тим», – розповідає ювелір.
Нині лучанин має власну майстерню і учнів. Каже, що особливо філігранні вироби краще вдається виготовляти дівчатам.
«Ювелірне обладнання робив для себе сам. Його не було де купити. По книжках, думав під себе, під руку, радився з тими, хто щось розумів більше трошки», – додає майстер.
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Чоловік є засновником першої на Волині майстерні із виготовлення прикрас, – йдеться в сюжеті ВРД НСТУ.
«Хороший ювелір – це хороший слюсар. Тільки слюсар працює з металами, а ми працюємо з дорогоцінними металами», – каже майстер.
Батько Шеремети ще в радянські часи таємно виготовляв натільні хрестики. «Під час радянської доби був культ виробу, тобто, хрестики в магазинах купити не можна було. Зате всі перші секретарі своїх дітей хрестили і хрестики десь брали. Вони робилися по квартирах, по хатах. Батько трохи займався тим», – розповідає ювелір.
Нині лучанин має власну майстерню і учнів. Каже, що особливо філігранні вироби краще вдається виготовляти дівчатам.
«Ювелірне обладнання робив для себе сам. Його не було де купити. По книжках, думав під себе, під руку, радився з тими, хто щось розумів більше трошки», – додає майстер.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
Хороший ювелір - це Лєвша письменника Лєскова, який підкував блоху. А хороший слюсар - це лом, ключ, кувалда і монтировка.
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