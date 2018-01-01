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«Хороший ювелір – це хороший слюсар»: лучанин поділився секретами майстерності. ВІДЕО

«Хороший ювелір – це хороший слюсар»: лучанин поділився секретами майстерності. ВІДЕО
В останній день січня у світі відзначають День ювеліра. Для лучанина Віктора Шеремети це свято особливе, адже понад 30 років він займається цією справою.

Чоловік є засновником першої на Волині майстерні із виготовлення прикрас, – йдеться в сюжеті ВРД НСТУ.

«Хороший ювелір – це хороший слюсар. Тільки слюсар працює з металами, а ми працюємо з дорогоцінними металами», – каже майстер.

Батько Шеремети ще в радянські часи таємно виготовляв натільні хрестики. «Під час радянської доби був культ виробу, тобто, хрестики в магазинах купити не можна було. Зате всі перші секретарі своїх дітей хрестили і хрестики десь брали. Вони робилися по квартирах, по хатах. Батько трохи займався тим», – розповідає ювелір.

Нині лучанин має власну майстерню і учнів. Каже, що особливо філігранні вироби краще вдається виготовляти дівчатам.

«Ювелірне обладнання робив для себе сам. Його не було де купити. По книжках, думав під себе, під руку, радився з тими, хто щось розумів більше трошки», – додає майстер.


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Теги: цікаво, ювелір, майстер
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Коментарі 1
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Хороший ювелір - це Лєвша письменника Лєскова, який підкував блоху. А хороший слюсар - це лом, ключ, кувалда і монтировка.
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