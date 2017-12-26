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Для обговорення проекту реконструкції луцького парку створили сайт

Для обговорення проекту реконструкції луцького парку створили сайт
Невдовзі запрацює сайт «Реконструкція парку 900-річчя Луцька».

Про це стало відомо 1 лютого під час обговорення реконструкції парку.

Роман Литвин, який очолив робочу групу, що розробила новий проект реконструкції парку 900-річчя Луцька, розповів, що сайт запрацює сьогодні, 1 лютого. Туди можна буде надсилати пропозиції щодо концепції парку, а також побачити усі запропоновані варіанти. Він також додав, що раніше створили сторінку парку у Facebook.

Оскільки за січень жодних пропозицій в управління містобудування та архітектури від лучан щодо змін у парку не надійшло, про своє бачення парку у майбутньому можна буде розповісти на цій онлайн-платформі.

Під час обговорення місцеві жителі нарікали, що думкою лучан не цікавляться. Зокрема, дехто був незадоволений, що багато територій відповідно до нового проекту будуть зайняті спортивними майданчиками. Також виникла суперечка, чи доцільні там парковки, адже попередній варіант проекту їх не передбачає.

До слова, чи буде проект реалізований, стане відомо після лютневого засідання міської ради.

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Теги: благоустрій, парк, парк 900-річчя Луцька
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Гаплык проекту.
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