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Замерз найвищий рівнинний водоспад країни. ВІДЕО

Замерз найвищий рівнинний водоспад країни. ВІДЕО
Джуринський водоспад покрився крижаною кіркою.

Повідомляє Корреспондент.net з посиланням на МедіаТОП.

Зазначається, що через заморозки кригою покрився майже весь водоспад, через перепади температур щільність льоду залишається нерівномірною.

Водоспад відомий тим, що його вважають найвищим рівнинним водоспадом в Україні і Європі. У цьому місці річка Джурин падає з висоти 16 метрів у долину і утворює водоспад з трьома каскадами.


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Теги: Тернопільщина, Джуринський водоспад
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