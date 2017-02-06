Замерз найвищий рівнинний водоспад країни. ВІДЕО
Сьогодні, 20:20
Джуринський водоспад покрився крижаною кіркою.
Повідомляє Корреспондент.net з посиланням на МедіаТОП.
Зазначається, що через заморозки кригою покрився майже весь водоспад, через перепади температур щільність льоду залишається нерівномірною.
Водоспад відомий тим, що його вважають найвищим рівнинним водоспадом в Україні і Європі. У цьому місці річка Джурин падає з висоти 16 метрів у долину і утворює водоспад з трьома каскадами.
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Повідомляє Корреспондент.net з посиланням на МедіаТОП.
Зазначається, що через заморозки кригою покрився майже весь водоспад, через перепади температур щільність льоду залишається нерівномірною.
Водоспад відомий тим, що його вважають найвищим рівнинним водоспадом в Україні і Європі. У цьому місці річка Джурин падає з висоти 16 метрів у долину і утворює водоспад з трьома каскадами.
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