Замерз найвищий рівнинний водоспад країни. ВІДЕО





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Зазначається, що через заморозки кригою покрився майже весь водоспад, через перепади температур щільність льоду залишається нерівномірною.



Водоспад відомий тим, що його вважають найвищим рівнинним водоспадом в Україні і Європі. У цьому місці річка Джурин падає з висоти 16 метрів у долину і утворює водоспад з трьома каскадами.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Джуринський водоспад покрився крижаною кіркою.Повідомляє Корреспондент.net з посиланням на МедіаТОП.Зазначається, що через заморозки кригою покрився майже весь водоспад, через перепади температур щільність льоду залишається нерівномірною.Водоспад відомий тим, що його вважають найвищим рівнинним водоспадом в Україні і Європі. У цьому місці річка Джурин падає з висоти 16 метрів у долину і утворює водоспад з трьома каскадами.

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