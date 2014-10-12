Рєзніка і Меньшова не впускатимуть в Україну
Сьогодні, 18:13
Громадяни РФ – поет-пісняр Ілля Рєзнік, а також актор і режисер Володимир Меньшов – поповнили перелік осіб, що загрожують нацбезпеці України.
Про це йдеться у наказі міністра культури Євгена Нищука від 31 січня, який опубліковано на сайті міністерства, – пишуть Факти ICTV.
У документі наголошується, що список оновлений на підставі звернення Служби безпеки України.Станом на 1 лютого у чорному списку Мінкульту знаходяться 120 осіб.
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Про це йдеться у наказі міністра культури Євгена Нищука від 31 січня, який опубліковано на сайті міністерства, – пишуть Факти ICTV.
У документі наголошується, що список оновлений на підставі звернення Служби безпеки України.Станом на 1 лютого у чорному списку Мінкульту знаходяться 120 осіб.
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Коментарі 1
у нас своїх різників валом...
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