Рєзніка і Меньшова не впускатимуть в Україну

Ілля Рєзнік, а також актор і режисер Володимир Меньшов – поповнили перелік осіб, що загрожують нацбезпеці України.



Про це йдеться у наказі міністра культури Євгена Нищука від 31 січня, який опубліковано на сайті міністерства, – пишуть



У документі наголошується, що список оновлений на підставі звернення Служби безпеки України.Станом на 1 лютого у чорному списку Мінкульту знаходяться 120 осіб.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Громадяни РФ – поет-пісняр, а також актор і режисер– поповнили перелік осіб, що загрожують нацбезпеці України.Про це йдеться у наказі міністра культуривід 31 січня, який опубліковано на сайті міністерства, – пишуть Факти ICTV У документі наголошується, що список оновлений на підставі звернення Служби безпеки України.Станом на 1 лютого у чорному списку Мінкульту знаходяться 120 осіб.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію