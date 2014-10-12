вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Рєзніка і Меньшова не впускатимуть в Україну

Рєзніка і Меньшова не впускатимуть в Україну
Громадяни РФ – поет-пісняр Ілля Рєзнік, а також актор і режисер Володимир Меньшов – поповнили перелік осіб, що загрожують нацбезпеці України.

Про це йдеться у наказі міністра культури Євгена Нищука від 31 січня, який опубліковано на сайті міністерства, – пишуть Факти ICTV.

У документі наголошується, що список оновлений на підставі звернення Служби безпеки України.Станом на 1 лютого у чорному списку Мінкульту знаходяться 120 осіб.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: війна з Росією, РФ
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
у нас своїх різників валом...
Відповісти
Вибір редактора
«Тонни г...а» і «проплачені люди»: луцький депутат про «методи» «УКРОПу»
На Волині судитимуть голову громади-висуванця «УКРОПу»
Луцьк очима змії: унікальні фото
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку влаштовують волейбольний турнір
Сьогодні, 18:55
У Криму ледь не потонули українці
Сьогодні, 18:30
Рєзніка і Меньшова не впускатимуть в Україну
Сьогодні, 18:13
На Волині бібліотеки отримують незначну кількість книг
Сьогодні, 18:01
Резонансна аварія у Харкові: поліція закінчила розслідування
Сьогодні, 17:45
Схожі новини
Путін відкликав війська з Ростовської області Путін відкликав війська з Ростовської області
12 жовтень, 2014, 01:04
Литва відгородилася від РФ парканом. ВІДЕО Литва відгородилася від РФ парканом. ВІДЕО
Сьогодні, 09:39
Випустять монету з «кіборгами» Випустять монету з «кіборгами»
29 січень, 17:11
Волиняни вшанували пам’ять загиблого Героя Волиняни вшанували пам’ять загиблого Героя
27 січень, 15:51
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«Читай»: студентки луцького вишу створили книжкову ініціативу
Сьогодні, 11:00
 2
На Волинь приїде Порошенко. ДОПОВНЕНО
31 січень, 12:55
 2
У Криму ледь не потонули українці
Сьогодні, 18:30
 1
Як добре ви знаєте Володимир-Волинський. ТЕСТ
Сьогодні, 15:18
 1
Без бруківки та з туалетами: розробили нову концепцію парку 900-річчя Луцька
Сьогодні, 13:04
 1
Медіа
відео
1/8