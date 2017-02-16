Луцьк. Рік без міського голови
Сьогодні, 21:00
Чому не відбулися вибори Луцького міського голови та чия вина у затягуванні процесу? Що змінилося у житті міста за минулий рік? Які існують проблеми та перспективи його розвитку у майбутньому? Як буде втілена програма «Безпечно місто» та що чекає на «Старий ринок» у Луцьку?
Про життя, проблеми та перспективи розвитку міста дивіться у прямому ефірі головного на Волині суспільно-політичного ток-шоу «Протилежний погляд LIVE».
Отож, дивіться програму цієї п’ятниці, 2 лютого, о 17:30 на телеканалі «Нова Волинь», а також на сайті програми ПротилежнийПогляд.Укр.
У дискусії візьмуть участь виконувач обов'язків Луцького міського голови Григорій Пустовіт і Тарас Яковлев, радник голови Волинської обласної державної адміністрації.
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Про життя, проблеми та перспективи розвитку міста дивіться у прямому ефірі головного на Волині суспільно-політичного ток-шоу «Протилежний погляд LIVE».
Отож, дивіться програму цієї п’ятниці, 2 лютого, о 17:30 на телеканалі «Нова Волинь», а також на сайті програми ПротилежнийПогляд.Укр.
У дискусії візьмуть участь виконувач обов'язків Луцького міського голови Григорій Пустовіт і Тарас Яковлев, радник голови Волинської обласної державної адміністрації.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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