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Луцьк. Рік без міського голови

Луцьк. Рік без міського голови
Чому не відбулися вибори Луцького міського голови та чия вина у затягуванні процесу? Що змінилося у житті міста за минулий рік? Які існують проблеми та перспективи його розвитку у майбутньому? Як буде втілена програма «Безпечно місто» та що чекає на «Старий ринок» у Луцьку?

Про життя, проблеми та перспективи розвитку міста дивіться у прямому ефірі головного на Волині суспільно-політичного ток-шоу «Протилежний погляд LIVE».

Отож, дивіться програму цієї п’ятниці, 2 лютого, о 17:30 на телеканалі «Нова Волинь», а також на сайті програми ПротилежнийПогляд.Укр.

У дискусії візьмуть участь виконувач обов'язків Луцького міського голови Григорій Пустовіт і Тарас Яковлев, радник голови Волинської обласної державної адміністрації.

Луцьк. Рік без міського голови



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Теги: Протилежний погляд, Григорій Пустовіт, Тарас Яковлев
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