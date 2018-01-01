Де на Волині та у Луцьку не буде світла 2 лютого





Іваничівський район



1.10:00-13:00

с.Шахтарське

2.10:00-16:00

с.Милятин частково

3.9:30-17:00

с.Мишів вул.Миру частково



Камінь-Каширський район



1.09:30 – 16:00

м.Камінь – Каширський, вул.. Комарова, вул. Ватутіна

2.09:00 – 16:00

Ж-д Вокзал, ПП «Меблевик», ПП Сус Й.Й., ПП Коваль А.І., Заготкантора К-Каширська РСС (контора), Молитовний будинок, ПП Лагода Л.Г., ПП Ящук О.П., ПП Романович В.І., ПП Северенюк Л.З., Церква, м.Камінь – Каширський, пров. Ковельський, вул.. Ковельська, вул.. Зої Космодемянської, вул. Котовського, вул.Радянська.



Любомльський та Шацький райони



1.9:00-17:00

Міжгосподарський лісгосп

с.Куснища

2.9:00-17:00

СР Вишнів, Радехів дит садок, церква, мед пункт, АЗС, СТО, Поліц. пост, Магазини, Автодор с.Радехів частково Вишнів



місто Нововолинськ



1.09:00-16:00

м.Нововолинськ

вул.Тупикова

вул.Залізнична

пров.Залізничний

вул.Шухевича, 68-114



Рожищенський район



1.9:00-17:00

м.Рожище торговий кіоск, торговий павільйон, Аптека №37, церква, ринок, виробнича база, фотосалон “Коніка”, автостанція, магазин, кафе “Рибка”, ресторан “Стир”, Приватбанк, “Колібріс”. м.Рожище вул.Незалежності 3-12,10, Гагаріна, 2-27, Жуковського, Героїв УПА 2-15, Тиха.

2.9:00-17:00

с.Пожарки

3.9:00-17:00

с.Романів

4.9:00-17:00

смт.Дубище КНС смт.Дубище Зелена, Грушевського.



Старовижівський район



1.10:00-17:00

с. Буцинь вул Горна, Лісна, Жовтнева, Центральна, Ювілейна, 2-14



Турійський район



1.10:00-16:00

ФОП Данилюк В.А.- магазин, церква

с.Радовичі

2.10:00-16:00

Новосілківська с/р- млин, клуб, ФАП, ФОП Ковальчук П.Ф- магазин с.Окунин

3.10:00-16:00

ТзОВ «ВВ – АГРО»- ферма, школа, ТРСТ- магазин, СКЗ, ГРП, ФОП Шумський В.А.- торговий кіоск с.Турія



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині в зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 2 лютого відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.1.10:00-13:00с.Шахтарське2.10:00-16:00с.Милятин частково3.9:30-17:00с.Мишів вул.Миру частково1.09:30 – 16:00м.Камінь – Каширський, вул.. Комарова, вул. Ватутіна2.09:00 – 16:00Ж-д Вокзал, ПП «Меблевик», ПП Сус Й.Й., ПП Коваль А.І., Заготкантора К-Каширська РСС (контора), Молитовний будинок, ПП Лагода Л.Г., ПП Ящук О.П., ПП Романович В.І., ПП Северенюк Л.З., Церква, м.Камінь – Каширський, пров. Ковельський, вул.. Ковельська, вул.. Зої Космодемянської, вул. Котовського, вул.Радянська.1.9:00-17:00Міжгосподарський лісгоспс.Куснища2.9:00-17:00СР Вишнів, Радехів дит садок, церква, мед пункт, АЗС, СТО, Поліц. пост, Магазини, Автодор с.Радехів частково Вишнів1.09:00-16:00м.Нововолинськвул.Тупиковавул.Залізничнапров.Залізничнийвул.Шухевича, 68-1141.9:00-17:00м.Рожище торговий кіоск, торговий павільйон, Аптека №37, церква, ринок, виробнича база, фотосалон “Коніка”, автостанція, магазин, кафе “Рибка”, ресторан “Стир”, Приватбанк, “Колібріс”. м.Рожище вул.Незалежності 3-12,10, Гагаріна, 2-27, Жуковського, Героїв УПА 2-15, Тиха.2.9:00-17:00с.Пожарки3.9:00-17:00с.Романів4.9:00-17:00смт.Дубище КНС смт.Дубище Зелена, Грушевського.1.10:00-17:00с. Буцинь вул Горна, Лісна, Жовтнева, Центральна, Ювілейна, 2-141.10:00-16:00ФОП Данилюк В.А.- магазин, церквас.Радовичі2.10:00-16:00Новосілківська с/р- млин, клуб, ФАП, ФОП Ковальчук П.Ф- магазин с.Окунин3.10:00-16:00ТзОВ «ВВ – АГРО»- ферма, школа, ТРСТ- магазин, СКЗ, ГРП, ФОП Шумський В.А.- торговий кіоск с.Турія

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