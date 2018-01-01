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Де на Волині та у Луцьку не буде світла 2 лютого

Де на Волині та у Луцьку не буде світла 2 лютого
На Волині в зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 2 лютого відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.

Іваничівський район

1.10:00-13:00
с.Шахтарське
2.10:00-16:00
с.Милятин частково
3.9:30-17:00
с.Мишів вул.Миру частково

Камінь-Каширський район

1.09:30 – 16:00
м.Камінь – Каширський, вул.. Комарова, вул. Ватутіна
2.09:00 – 16:00
Ж-д Вокзал, ПП «Меблевик», ПП Сус Й.Й., ПП Коваль А.І., Заготкантора К-Каширська РСС (контора), Молитовний будинок, ПП Лагода Л.Г., ПП Ящук О.П., ПП Романович В.І., ПП Северенюк Л.З., Церква, м.Камінь – Каширський, пров. Ковельський, вул.. Ковельська, вул.. Зої Космодемянської, вул. Котовського, вул.Радянська.

Любомльський та Шацький райони

1.9:00-17:00
Міжгосподарський лісгосп
с.Куснища
2.9:00-17:00
СР Вишнів, Радехів дит садок, церква, мед пункт, АЗС, СТО, Поліц. пост, Магазини, Автодор с.Радехів частково Вишнів

місто Нововолинськ

1.09:00-16:00
м.Нововолинськ
вул.Тупикова
вул.Залізнична
пров.Залізничний
вул.Шухевича, 68-114

Рожищенський район

1.9:00-17:00
м.Рожище торговий кіоск, торговий павільйон, Аптека №37, церква, ринок, виробнича база, фотосалон “Коніка”, автостанція, магазин, кафе “Рибка”, ресторан “Стир”, Приватбанк, “Колібріс”. м.Рожище вул.Незалежності 3-12,10, Гагаріна, 2-27, Жуковського, Героїв УПА 2-15, Тиха.
2.9:00-17:00
с.Пожарки
3.9:00-17:00
с.Романів
4.9:00-17:00
смт.Дубище КНС смт.Дубище Зелена, Грушевського.

Старовижівський район

1.10:00-17:00
с. Буцинь вул Горна, Лісна, Жовтнева, Центральна, Ювілейна, 2-14

Турійський район

1.10:00-16:00
ФОП Данилюк В.А.- магазин, церква
с.Радовичі
2.10:00-16:00
Новосілківська с/р- млин, клуб, ФАП, ФОП Ковальчук П.Ф- магазин с.Окунин
3.10:00-16:00
ТзОВ «ВВ – АГРО»- ферма, школа, ТРСТ- магазин, СКЗ, ГРП, ФОП Шумський В.А.- торговий кіоск с.Турія

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Теги: відключення, світло
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